中共軍艦官兵排字 赫見王世堅金句「從從容容」

民進黨立委王世堅的質詢片段「從從容容，游刃有餘」，被翻唱成抖音神曲《沒出息》爆紅，現在竟還登上中國軍艦。

這搜軍艦是中國海軍的「長白山艦」，從曝光的畫面看到，海軍軍校的學生，在甲板上以人形排出「從從容容」及「游刃有餘」的簡體字樣。

根據中國官媒《新華社》報導，海軍軍校學生執行遠海綜合實習任務，為了展現士氣，航渡期間，排字排出王世堅金句的簡體字。網友笑說「真的統戰回去了」！

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

