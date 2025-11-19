中共軍艦甲板驚見「從從容容」 王世堅：台灣也不是省油的燈





解放軍日前在軍艦甲板上以官兵排字，秀出「從從容容、游刃有餘」八字標語，引發外界議論，對此民進黨立委王世堅今（19日）回應表示，標語用來激勵士氣、展示決心屬於使用自由，但他要強調，台灣也不是省油的燈，態度可以從容、準備也游刃有餘，既然彼此都能「從從容容游刃有餘」，那就沒必要兵戎相見。

王世堅在臉書發文表示，台灣面積三萬多平方公里，擁有2300萬人，反觀中國面積九百萬平方公里，擁有十四億人，面對如此懸殊的差距，「大者先退一步才叫氣度；要小的先退，那不是禮讓，是投降。」

他強調，兩岸昨天可能是敵人，明天不一定，但今天確實可以在文化、經濟上交流，求同存異「這才是正道」，既然雙方都能「從容、游刃有餘」，更沒有兵戎相見的必要，因為全人類真正要追求的是和平，而不是互相放話、窮兵黷武。

針對近日網路上多次出現軍事強烈言論，王世堅認為像「槍已上膛、劍已出鞘」等過激用語其實沒必要，不但無助於情勢緩和，反而會加深緊張，甚至可能讓局勢走向「匆匆忙忙、連滾帶爬」的方向，「真的不用走到那一步」。

王世堅表示，他希望「從從容容、游刃有餘」這八個字，最終能被用在追求和平與未來，而非出現在軍艦甲板上，台灣人民熱愛和平，也會展現信心與決心，但力量應放在交流而非恐嚇。

