中共軍艦驚現「從從容容」 王世堅回：兩岸難得有共識就不必兵戎相見

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」在中國爆紅，甚至被改編成〈沒出息〉。中國官媒新華社更報導，有2100多名軍校學員和官兵在中共的綜合登陸艦甲板上，以人形排出「從從容容、游刃有餘」等字樣，引發兩岸網友關注。

民進黨立委王世堅親自回應，這8個字是兩岸之間難得有的共識，好的金句任何人都有使用的權利，中共訓練部隊要激發軍心、展示決心，這是他們的權利。

話鋒一轉，王世堅強調台灣也不是省油的燈，「台灣應對的態度也是從從容容，做好的準備也是游刃有餘」。他還說既然兩岸皆有此共識，大家都從從容容、游刃有餘，其實不必兵戎相見，應該想方設法一起追求全人類的和平才對，而非互相放話。

民進黨立委王世堅。圖／台視新聞

台北／黃子庭 責任編輯／施佳宜

