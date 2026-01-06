中共轟「不值得一提」 石平：不提就不提唄

▲日本參議院議員石平訪台高呼「告訴世界台灣就是一個獨立的國家」。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.06）

[NOWnews今日新聞] 日本參議院議員石平今（6）日受邀訪台，而其過去出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期發表反共言論被中共制裁禁止本人及直系親屬入境中國。如今踏上台灣國土疾呼「告訴世界台灣就是一個獨立的國家！」中共對他言行恨之入骨，砲轟「不值得一提」，石平不以為意笑稱，「不提就不提唄，我無所謂」。

石平今日受邀抵台，受訪時疾呼「告訴世界台灣就是一個獨立的國家！」並表示本次會在台灣待4天，想和台灣各界人士，討論如何深化日台友誼、日台合作、維護台海和平與亞洲和平，希望這次在台灣訪問能過取得很多成果。

有媒體追問中共砲轟其發表仇恨言論「不值得一提」，石平不以為意笑回，「不提就不提唄，我無所謂」。

