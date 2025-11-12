中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國，將以台灣立委身分在德國國會作證。

對於遭大陸追緝，沈伯洋昨日上午回應，感謝各界關心，這件事「我個人的事小，但台灣的民主事大」。中國最主要目的，就是想要讓台灣人有所恐懼，「而我們要做的事情，就是讓這件事情到我為止」，要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。

沈伯洋上午才回應完，昨晚在臉書發布影片指自己人已經在德國。沈伯洋在影片中說，他知道中國現在對他展開追緝，一直說他不能夠出國，但他現在人就在德國國會門口，將以台灣立委身分為民主、自由作證。

