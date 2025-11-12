中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證
中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國，將以台灣立委身分在德國國會作證。
對於遭大陸追緝，沈伯洋昨日上午回應，感謝各界關心，這件事「我個人的事小，但台灣的民主事大」。中國最主要目的，就是想要讓台灣人有所恐懼，「而我們要做的事情，就是讓這件事情到我為止」，要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。
沈伯洋上午才回應完，昨晚在臉書發布影片指自己人已經在德國。沈伯洋在影片中說，他知道中國現在對他展開追緝，一直說他不能夠出國，但他現在人就在德國國會門口，將以台灣立委身分為民主、自由作證。
更多udn報導
宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒
貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝
白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣
獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣
其他人也在看
中國揚言「全球抓捕」沈伯洋 賴清德：盼韓國瑜維護國會尊嚴
民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋上月遭中國指控從事「台獨」活動並立案調查，日前中國官媒《央視》更稱可透過國際刑警組織「全球抓捕」，對此，總統賴清德今（11日）強調，中國對台灣沒有任何管轄權，沈伯洋是捍衛國家主權，期盼立法院長韓國瑜能挺身而出，維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。鏡新聞 ・ 1 天前
沈伯洋屢遭中共威脅全球追捕...賴清德終於發聲！喊話韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」：否則明日就是藍白任何一個人
賴清德呼籲韓國瑜，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」...放言 Fount Media ・ 1 天前
沈伯洋被中國通緝卻被奚落 作家籲台派：沒時間網內互打
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。作家顏擇雅發現，不少帳號因此事件開始奚落沈伯洋，籲台派別網內互打，不然只會讓中國高興。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
西班牙國王訪華：「押注北京」，對沖與美關系惡化
西班牙國王菲利佩六世於本周二開啟為期四天的對華國事訪問，為西班牙君主18年來首次正式訪華，被視作中西關系升溫的新標志。此行恰逢兩國建立高層外交關系20周年，也正值西班牙與美國關系日趨緊張之際。德國之聲 ・ 1 天前
央視喊全球追捕沈伯洋...宣示成分大？作家揭現實面
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。對此，作家「漂浪島嶼」認為，在現實狀況下，沈相對安全，比較讓人擔心的反而是曾經參與黑熊學院的成員恐被刁難。中時新聞網 ・ 1 天前
「解鈴還須繫鈴人」 韓國瑜：保護立委是職責 但賴清德該做的不是點名
針對民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨日點名要求立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今天提出「四隻腳論」回應，指出台灣安全的四個基本要素已被民進黨打斷三隻，批評賴清德是「自己生病卻讓別人吃藥」。品觀點 ・ 13 小時前
預言沈伯洋將爆出醜聞！他見1幕喊「賴政府準備切割」 曝中國挑他開刀原因
北京當局點名民進黨立委沈伯洋因系列行為「傷害中國人感情」，大動作起訴的同時預告「發布全球通緝」，案件受到各界關注的同時，前立委邱毅分析，可能很快就會有沈伯洋父子的醜聞浮上檯面，更預言總統賴清德、行政院長卓榮泰「不準備救他」。至於台獨清單這麼多人，為什麼先挑沈伯洋？邱毅認為，因為抓他不但師出有名、還最有把握。邱毅透過臉書發文表示，隨著中國國台辦再度抨擊沈伯洋，......風傳媒 ・ 15 小時前
中國跨境追捕／遭央視7分鐘紀錄片起底 沈伯洋為什麼被盯上？
民進黨立委沈伯洋不久前才遭中共依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，中共官媒《央視》日前又發布一則長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，更揚言將發布全球通緝令。至於沈伯洋為何成中共鎖定對象？沈伯洋身兼犯罪學教授與民防情報戰專家，長期在台灣推動「全民防衛教育」，喚醒台灣人的敵情意識，大幅增加中共侵台難度，沈伯洋也因此被中共視為威脅。鏡報 ・ 21 小時前
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
本刊讀者表示，10月30日在台中「Lay Low」餐廳巧遇簡廷芮跟老公賴冠儒，而同行還有簡廷芮媽媽，姊姊簡婕和妹妹簡廷倪也都攜伴參加，看起來是個溫馨的家庭局，而當時「粿王事件」已經爆發，夫妻倆仍能一同出席女方家庭活動，顯然感情依舊。據讀者表示，當天簡廷芮看起來有點疲...CTWANT ・ 1 天前
爆曖昧王品澔！簡廷芮「向老公道歉」長文吐心情 認：已造成影響
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，不過女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮除了轉發該貼文外，也發文吐露心情，並「向老公道歉」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
人妻簡廷芮爆偷吃王品澔！關鍵對話被抓包 小開老公隱忍暗藏2內幕
女星粿粿（江瑋琳）被老公范姜彥豐抓包婚內出軌王子（邱勝翊），直指偷吃關鍵就是兩人同遊美國。美國行另一對簡廷芮與王品澔也被質疑「關係不單純」，簡廷芮的小開老公賴冠儒已發聲護妻，而他隱忍的內幕也隨之曝光。鏡報 ・ 1 天前
名醫示警「韓國瑜打沈伯洋耳光」效應：賴下次會受教訓
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。精神科醫師沈政男直言，民主史的大笑話大罷免，起因也是沈伯洋那套抹紅說法，賴清德應該好好想想，否則下次選舉會受到教訓。中時新聞網 ・ 10 小時前
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前