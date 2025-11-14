中共追緝令「亞亞鼓勵檢舉」 海基會憂加深中配負面印象

中共發布懸賞通告追緝網紅八炯與閩南狼，中配「亞亞」劉振亞不僅叫好，還號召提供證據，領取公安的懸賞金。（翻攝抖音＠亞亞兩岸親）

中共發布懸賞通告追緝網紅八炯與閩南狼，中配「亞亞」劉振亞不僅叫好，還號召提供證據，領取公安的懸賞金。對此，海基會副祕書長兼發言人黎寶文指出，亞亞的發言恐加深台灣社會對中配群體的刻板印象，他們憂心是一個不好的發展。

中共釋出的懸賞通告追緝八炯（温子渝）與閩南狼（陳柏源），先前因涉及武統言論被廢止在台依親許可的劉振亞，對此卻叫好，還在社群媒體帳號直言「報仇的時候到了」，還鼓勵民眾一起提供證據，領取公安的懸賞獎金。

對此，黎寶文今（14日）於海基會記者會上指出，看到這樣的言論，相當擔心是否會使台灣社會對中配群體構成負面印象，大部分的在台中配認同且喜歡台灣，非常積極融入在地，僅少數中配發表煽動性言論，這並非好的發展。

黎寶文強調，海基會長期關懷、協助在台中配融入台灣社會，大部分中配願意融入台灣社會，別因少數人的偏激說詞或不當發言，對中配群體有負面印象。此外，陸委會昨直指，劉振亞的爭議發言會影響她未來申請居留。

