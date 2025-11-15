中共這次玩真的？籲民眾暫停赴日 中國3大航空宣布：免費退日本機票

大陸中心／黃韻璇報導

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。不過中國這回似乎是玩真的，中國3大航空公司宣布，開放免費退日本機票。

中國外交部在通告中表示，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。

廣告 廣告

中國外交部接著指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民「近期避免前往日本」，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

不過中國這回似乎是玩真的，中國3大航空公司「中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空」都在昨（15）日陸續發出公告，表示根據中國外交部發出的出行提醒，於2025年11月15日12：00（含）前購買、涉及日本航線的機票，開放免費退票、改期。

更多三立新聞網報導

中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊

中共通知中國人「暫勿前往日本」！日網嗨喊：謝謝，請他們現在就回家

館長遭爆「小弟睏館嫂」太獵奇！陳沂酸沒重點：唯一相信的只有3公分

16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利

