中共通知中國人「暫勿前往日本」！日網嗨喊：謝謝，請他們現在就回家

國際中心／黃韻璇報導

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。消息曝光後也引發日本網友的討論，許多日本人開心表示「太好了，別來」，甚至有人表示「直接禁止不就好了！中國，你們在怕什麼？」

中國外交部在通告中表示，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。

中國外交部接著指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民「近期避免前往日本」，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

新聞曝光後，日本雅虎下方也吸引大篇幅留言討論，許多日本網友表示「對於那些考慮國內旅行的人來說，這是一個好機會」、「這不就是一個減少粗魯的中國遊客、增加彬彬有禮的外國遊客的好機會嗎」、「這也將讓其他國家的人們有機會慢慢體驗真正的日本」、「與其勸阻遊客，不如直接禁止他們入境日本」、「我會非常高興，我相信有很多日本人，包括我自己，都想去東京或京都，但因為那裡外國人太多而猶豫不決」、「這是一個與中國保持距離的好機會」、「希望這能讓旅遊勝地恢復平靜的氛圍」。

日本論壇5ch上也有熱烈討論，網友紛紛直言「請不要來，謝謝」、「直接禁止不就好了！中國，你們在怕什麼？」、「京都居民：拜託了」、「別來！別來！回家」、「我想讓他們現在就回家」、「太好了，請不要來了，謝謝」。

