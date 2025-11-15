中共通緝台灣警察！來自「八炯家族」本尊喊：是我外公

政治中心／李汶臻報導

中國當局13日大動作針對反共網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）兩人發布「懸賞公告」，祭出最高達百萬元新台幣的懸賞金，蒐集兩人的違法犯罪線索。面對遭中共百萬懸賞，八炯昨（14日）在YT上傳最新影片反擊，最後還特地安排前往警察公墓悼念外公的橋段，並自豪喊出：「反共的基因刻在我的血脈裡」、「我以我的反共家族為榮」。

八炯過去參加大罷免宣講時曾自爆「外公是湖南人」、「國共內戰來台灣畢旅之後就回不去了，所以在台灣落地生根」，當時還透露外公過去曾投票給前總統馬英九，但在看到馬英九跟習近平的互動後，認為馬軟弱無能，很後悔投給對方，更稱馬是「湖南人恥辱」。

廣告 廣告

37年前「中共通緝台灣警」真身曝光！竟是「八炯家人」本尊曬片認了

八炯告慰外公：「你的外孫被中共通緝了」。（圖／翻攝自Threads@musiclin_1107）





對於日前遭中共點名通緝，八炯14日在YT上傳最新影片抨擊中共作為，標題更以反諷寫下「大外人心！八炯怕到退出Youtube…」。15分鐘的影片中，八炯再度提及外公，他介紹稱外公是「中華民國的湖南人」，來到台灣後成為「中華民國的警察」。八炯特地前往內湖警察公墓悼念外公，他要告訴外公：「你的外孫，雖然沒有跟你姓，但沒有忘記反共的根」，八炯表示雖然自己的主要身分是原住民，但沒有忘記保衛台灣的本，並質疑「誰說有中國的血統，就一定要舔共？」。

八炯還透露，自己要跟外公報告「你的外孫被中共通緝了」，但在他看來這是中共對他「反共實力」的肯定，「被認定在一定的水平之上」。此外，他也透露外公家族中，民國77年也曾有人被中共以「危害分裂國家」罪名通緝，跟此次八炯被通緝的罪名一樣。八炯進一步指出，雖然被通緝的對象寫著外公的親弟（八炯的表叔公），但其實是中共搞錯了，實際上要通緝的人「是我的外公」。八炯最後重申，自己將反共基因刻在血脈裡，「沒有忘根、忘本」。

37年前「中共通緝台灣警」真身曝光！竟是「八炯家人」本尊曬片認了

八炯家族在民國77年被中共通緝，罪名是「危害國家安」。（圖／翻攝自Threads@musiclin_1107）





37年前「中共通緝台灣警」真身曝光！竟是「八炯家人」本尊曬片認了

八炯透露，當時中共真正要通緝的人其實正是自己的外公。（圖／翻攝自Threads@musiclin_1107）





原文出處：37年前「中共通緝台灣警」真身曝光！來自「八炯家族」本尊曬片認了

更多民視新聞報導

昔赴中遭原船遣返！吳崑玉不爽「藍議員甩鍋」砸桌開噴

遭帳號「斬殺行動處」鎖定！閩南狼「1人抵3大咖」價碼曝

中日「為台灣」鬧翻？胡錫進「嗆高市早苗」美方反擊

