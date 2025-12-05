中共通緝懸賞國軍人員 顧立雄首度視導專業部隊勉精進專業展現韌性

中共通緝懸賞國軍人員，國防部長顧立雄首度視導專業部隊勉勵精進專業展現韌性。（資料照片／林煒凱攝）

鑑於中共今年先後通緝懸賞我國資通電軍20名、心戰大隊18名官兵，導致資通電軍及心戰大隊人員及其家屬害怕中共的「「長臂管轄」而引發軍心不穩。國防部長顧立雄今天（5日）首度視導國軍這兩個專業單位，並向官兵強調國防部是所有在第一線抗敵官兵最堅實的後盾。

顧立雄今天視導北部駐軍，先後慰勉心戰大隊及資通電軍，感謝官兵長期堅守崗位、不分晝夜執行任務，並為大家加油、打氣。上午首先赴心戰大隊，聽取任務簡報，瞭解部隊近期認知攻防執行成果，並聽取專人說明心戰作業車等裝備性能諸元與運用方式。

顧立雄表示，日前敵人以不實資訊進行分化、滲透攻擊，目的在打擊軍心士氣，削弱我方韌性。但官兵弟兄姐妹仍以最高標準，發揮了部隊在訊息傳播、心理作戰及反制敵宣傳上的高昂士氣與戰力，殊值肯定。

稍晚視導資通電軍部隊時，顧立雄也指出，單位在資安防護等任務方面，展現了高度的專業能力，是守護網路疆土的重要力量。面對灰色地帶襲擾、網路攻擊與認知作戰等複合式威脅，我方必須以堅強實力，建構無形戰線的重要防線。

顧立雄也特別感謝兩個單位官兵眷屬的支持與體諒，讓大家能無後顧之憂執行任務。他勉勵大家，持續精進個人本職學能，面對資訊戰與心理戰等多元威脅，保持高度警覺，以專業能力與團隊合作克敵致勝。顧立雄也要求各級幹部，落實照顧官兵生活，營造穩定安心的工作環境，並強化保密安全，以確保官兵能在更周延的規劃下，有效達成任務。



