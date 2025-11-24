中共通緝我資通電軍、心戰大隊官兵 立院外委會通過提案予以強烈譴責

中國今年先後通緝懸賞我國資通電軍20名、心戰大隊18名官兵。立法院外交國防委員會今（24日）通過臨時提案，對中國「長臂管轄」表達最強烈譴責。（資料照／董孟航攝）

中國今年先後通緝懸賞我國資通電軍20名、心戰大隊18名官兵。立法院外交國防委員會今（24日）通過臨時提案，對中國「長臂管轄」表達最強烈譴責；另外，針對中國長期扭曲聯合國第2758號決議，也通過相關提案，駁斥中國錯誤主張，重申我國立場。

民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷今於立院外委會提出2項臨時提案，均無異議通過。其中指出，鑑於中國逕行宣布通緝我國現役之資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，此舉已構成對我國國家主權的嚴重侵犯與挑釁。

提案稱，國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政之神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者，外交及國防委員會要表達最強烈譴責，並聲援被中國非法通緝的我國人民。

王定宇表示，中國以不合法、不合國際慣例的方式進行長臂管轄、跨境鎮壓，過去大家只看到立委沈伯洋面對這樣的壓力，但其實在沈伯洋之前，資通電軍、軍情局政戰局心戰大隊就有面臨相同情形。

王定宇直言，中國對台灣完全沒有管轄權，卻用自己的政治判斷及國內法對我國民跨境鎮壓，是不合法的惡霸的行徑。也遺憾立法院長韓國瑜應是基於黨派未聲援沈伯洋，如今外委會繼上週通過聲援沈伯洋後，今再針對國軍遭跨境鎮壓提出聲援，給予中國嚴厲譴責。

另一項臨時提案則是鑑於中國長期扭曲聯合國第2758號決議，錯誤聲稱該決議支持「一中原則」，並藉此阻擋台灣參與國際組織；外交國防委員會提出明確駁斥，也針對多國國會先後在各大多邊場合表達力挺，表達誠摯感謝。



