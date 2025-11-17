即時中心／顏一軒、李美妍報導

中共當局日前揚言要對綠委沈伯洋啟動全球抓捕，身兼民進黨主席的總統賴清德，公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，卻遭韓反譏先以黨主席的身分廢除「台獨綱領」，賴總統今（17）日再度期盼韓院長三思，不應替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌稍早回應，賴總統除了請韓院長幫忙以外，到底採取什麼具體作為與措施？





黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，韓國瑜以「桌子說」比喻台灣國安有四隻腳，但被賴清德打斷三隻腳，但賴今日受訪時請韓三思，因為面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，請教委員看法？

廣告 廣告

對此，黃國昌表示，作為立法院大家長的韓院長已清楚表明，不管是個別立法委員或台灣任何一個公民，本就不應遭受這樣的對待，重點是民進黨政府、賴總統提出什麼具體作為？賴清德唯一提出的具體作為就是動動嘴巴，要求韓院長幫忙。

他聲稱，請賴清德不要忘記，您是中華民國的總統，保護中華民國每一位國民是總統責無旁貸的責任，在目前的情況之下，很遺憾看到賴總統除了請韓院長幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？

黃國昌說，中國對台灣在國際社會上的打壓一直都存在，不是現在才存在，而是早就存在，更一直都是現在進行式，國人關心的是總統、執政黨與政府到底做了什麼，提出什麼有效方式加以反制，來保護中華民國國民，這才是國民關心的事情。

最後，黃國昌強調，如果賴總統覺得這些事情他都沒辦法解決，要找別人幫忙的話，或許是時候賴統要慎重考慮，自己還能不能夠兼顧他這個職責。





原文出處：快新聞／中共通緝沈伯洋！賴再籲韓三思 黃國昌回應了

更多民視新聞報導

中國官媒喊「全球抓捕」 沈伯洋！國際不買單 律師：遭三大咖打臉

竟隨紅媒起舞、造謠「獵殺中配」 沈伯洋痛批羅智強「水準最低立委」

頻發文「挺沈伯洋選台北市長」 曹興誠：別留立院被糟蹋

