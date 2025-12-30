中共連兩天實彈軍演 國防部：27枚火箭彈擾台、重創區域航安

國防部發言人孫立方中將今日譴責中共連續兩天對台實施具高度針對性的實彈演訓行動。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 中共昨日宣布對台發動「正義使命-2025」軍演，今日持續進行實彈射擊。國防部發言人孫立方中將今（30）日指出，中共東部戰區自昨日起，連續兩天對台實施具高度針對性的實彈演訓行動，不僅升高區域緊張情勢，也嚴重衝擊國際航運與飛航安全。國軍全程掌握動態，並依「不升高衝突、不挑起爭端」原則，妥適應處。

國防部今日下午5點半召開臨時記者會說明中共對台實施實彈軍演相關情況。

孫立方表示，中共此次演訓屬高度挑釁行為，對區域和平穩定構成嚴重衝擊。國軍已啟動聯合情監偵與兵火力系統，全程嚴密監控並保持高度戒備，堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。

情次室次長謝日升中將說明，中共海事單位於今日上午8時至下午6時，在多處海空域劃設演習區。中共東部戰區亦於同一時段宣布在相關海空域進行實彈射擊。演訓範圍涵蓋台灣北部、南部及西部周邊海空域。

情次室次長謝日升中將說明中共對台實施實彈軍演相關情況。 圖：金大鈞/攝

謝日升指出，根據國軍掌握情資，自上午9時至下午1時，中共自福建平潭方向及台灣北部、台南與高雄以西海域，實施多管火箭射擊，共計27枚。至下午3時止，國軍共偵獲共機71架次，其中35架次逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域；另有共艦13艘活動，其中11艘進入我24浬鄰接區；公務船則有15艘，其中包含11艘海警船及4艘其他公務船，亦有8艘進入我24浬海域。

此外，謝日升提到，西太平洋方向亦有中共兵力持續活動。針對演習影響，國防部表示，此次實彈射擊已對國際航運與飛航安全造成嚴重衝擊。依交通部民航局統計，今日共有941架次航班因演訓空域受影響而需調整航路，相關空域內亦有一定數量的商船與漁船作業，風險明顯升高。

國防部強調，將持續掌握共軍動態，並以冷靜、專業態度因應，確保國家安全與區域穩定。

