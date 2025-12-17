中共逼東南亞多國反對高市「台灣有事」矢板明夫：中國已黔驢技窮

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗11月提出「台灣有事」言論，讓中國崩潰跳腳。日本媒體揭露，中國外交部從11月以來陸續召見新加坡、菲律賓等東南亞國協（ASEAN）成員國的大使，要求他們表態支持北京，反對高市「台灣有事」論述。資深媒體人矢板明夫表示，這種作法與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用，顯示中國已經黔驢技窮，病急亂投醫。

矢板明夫發文寫道：「最近中國外交部的一連串動作，讓人愈看愈有一種『病急亂投醫』的感覺。根據日本媒體共同社的報導，這幾天，北京當局不僅接連把駐京的東南亞各國大使叫去『談話』，要求他們表態支持中方、批評日本，甚至連歐洲國家在進行例行外交協商時，也被反覆要求表態。這種做法，與其說是外交，不如說更像一場焦躁的宣傳戰。」

矢板明夫指出：「特別值得注意的，是差別對待的態度。對東南亞國家採取近乎『呼之即來』的方式，對歐洲則包裝成『實務溝通』。這本身就暴露出北京內心深處的世界觀，對於誰可以被威嚇、誰需要被安撫，一清二楚。問題是，這樣露骨的施壓，真的會換來支持嗎？恐怕只會讓更多國家看清中國『一言不合就逼人站隊』的本質。」

矢板明夫續指：「事實上，這波操作恰恰顯示出中國已經有些黔驢技窮。經濟下行、內部問題叢生，無法在國際規則或道德層面提出具說服力的論述，只好不斷把聲量拉高、姿態做滿，企圖用數量與氣勢掩蓋內容的空洞。這種做法在短期內或許能製造聲勢，但效果必然有限。中國這麼做，反而可能促使日本加速國防與外交戰略的轉向。」

矢板明夫分析：「近來不只是日本，連韓國在內的周邊國家，都開始更公開地討論戰略核武、戰略潛艦等過去相對敏感的議題。東亞與東南亞的安全架構，正在悄悄發生結構性的變化，而推動這個變化的，正是中國自己過於粗暴的行徑。中國現在的做法，與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用。」

矢板明夫強調：「更重要的是，不論中國怎麼操作，日本都必須持續、冷靜、清楚地向國際社會說明自己的立場，說明防衛政策的合理性，說明『台灣有事』並非挑釁，而是基於區域安全的現實判斷。外交不是比誰嗓門大，而是比誰能長期站得住腳。而這裡，台灣其實更不該置身事外。」

矢板明夫解釋：「這一輪日中關係惡化的核心因素，說穿了就是『日本該不該支持台灣』的問題。如果日本因為台灣而承受來自中國的壓力，台灣卻選擇低調旁觀，那不僅是不現實，也是不負責任的。台灣同樣應該在國際社會上積極發聲，與日本的高市政府形成呼應，用理性、穩定的方式讓世界理解台海和平的重要性。」

