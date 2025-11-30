中共運用社群對臺統戰 陸委會諮委：加強假訊息澄清

記者吳典叡／臺北報導

大陸委員會日前召開諮詢委員會議，討論中共運用社群平臺對臺灣統戰。委員指出，中共會利用社群平臺動員大量假帳號操弄輿論、煽動特定族群。建議政府持續加強假訊息澄清，並提升國人媒體識讀能力。

陸委會今（1）日發布第74次諮詢委員會議與會委員發言重點摘要。這場會議於日前召開，會議主題為「中共運用網路社群平臺對臺統戰宣傳的觀察及因應建議」。

學者指出，中共成立「中央網絡安全和信息化委員會辦公室」，並陸續推動「國家情報法」、「網絡安全法」，以加強對網路的監管。在此背景下，中國大陸的社群平臺有責任提供中共情報工作所需的資料、數據，甚至是使用者的個資，更藉此散播錯假訊息，扭曲國際社會的觀點，跨境進行認知作戰、統戰宣傳，助長中共威權主義向全球擴散。

與會委員分析，中共對於網路社群平臺的管控有其國家層級架構思維與組織運作方法，與民主國家的市場導向不同，目的在「說好中國故事」，重塑中共的國際形象，並動員大量假帳號在政治、社會、生活各個層面操弄輿論，透過演算法監測用戶對個別議題的情緒，進而鎖定、煽動特定群體，散布符合中共立場敘事內容。

委員建議，政府面對中共利用網路社群平臺大量散播錯假訊息問題，應持續致力強化錯假訊息的即時澄清、事實查核機制，以及建立資訊安全教育體系，加強國人對於中共統戰的警覺心與數位媒體識讀知能。另外，還可以透過定期監測中資平臺內容，向國人示警。並建議可參考其他民主國家因應作法與調查研究，強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰，提升臺灣民主防衛能量。

委員認為，臺灣社會堅守的民主自由精神，與言論自由的核心價值，是中共威權獨裁體制無法給予的。面對中共運用網路社群平臺分化臺灣社會內部，製造對立與衝突情形，呼籲國人應團結一致，共同捍衛臺灣民主自由開放的憲政體制。