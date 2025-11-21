中共遭爆組影子海軍！奪台登陸主力曝光

根據《路透社》報導，中國正利用由民用貨船與渡輪組成的「影子海軍」，演練在多處海灘同時登陸台灣。（示意圖／翻攝自人民微博）





根據《路透社》的一項追蹤船舶動向，並分析今夏軍演衛星影像的調查，中國正利用由民用貨船與渡輪組成的「影子海軍」，演練在多處海灘同時登陸台灣。

報導指出，中國人民解放軍正測試多項技術，以加速部隊與軍備在台灣海灘的佈署。這種策略被軍事專家視為「多點、分散性登陸」，其目標在於使台灣守軍難以應付。

據追蹤資料，《路透社》識別至少12艘民用船隻 — 包含6艘「滾裝渡輪（roll-on/roll-off）」車渡與6艘甲板貨船 — 在2025年8月中前往廣東省界勝海灘附近進行登陸操演。衛星影像顯示，貨船經由斜板直接將車輛卸載至沙灘。

報導指出，這類民用船隻具備淺吃水、開放甲板設計，能在缺乏港口設施的情況下直接將裝備佈署至海灘。這顯示中國正積極建構進攻台灣的後勤能力，超出傳統軍用登陸艦的範疇。

軍事專家表示，中國僅以海軍專用運輸船隻，初期可運輸約2萬名部隊，但按照入侵作戰規模估計，需動員數十至上百萬兵力，故民用船隻成為重要補充。此策略亦可能讓台灣守軍難以集中守備，因多點小規模登陸可分散防禦壓力。

報導補充，運輸裝甲車輛於沙灘卸載動畫中亦被觀測到；衛星監測顯示某次演習中累計逾330輛車輛集結於海灘附近。對於此情況，台灣國防部已表示持續對滾裝貨船動向進行監控，並稱已建立相關應變預案。

