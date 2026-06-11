中共酸台灣「假民主真獨裁」 梁文傑烙台語回嗆

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(6/11)表示，兩岸間誰民主、誰獨裁，是「漚梨仔沒法度假蘋果」，若真的是蘋果，也不會是爛梨子。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

陸委會上周宣布禁止地方政府參加海峽論壇，理由之一是這是中共統戰平台，中國國台辦對此表示，台灣是假民主真獨裁。

梁文傑下午召開陸委會例行會並回應，上周做此宣布，是因為兩岸政策必須全國一致，不分中央地方，都要採取一致立場。

梁文傑說，至於兩岸誰是民主、誰是獨裁，有一句台語叫做「漚梨仔沒法度假蘋果」，若真的是蘋果，也不會是爛梨子。

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