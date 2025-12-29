中共釋繞台軍演「現場」影片 中國網友吐槽：全是老舊畫面

2025年12月29日，中國解放軍東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」圍台演習，並釋出「演習現場」影片。翻攝自新浪網



中國解放軍今早宣布對台舉行「繞台軍演」，同步展開文宣攻勢，釋出海報及演習「現場」影片，揚言對台「進逼、奪權、阻逃」，甚至出現「祖國完全統一」字樣的海報，恐嚇意味濃厚。但也有中國網友吐槽，影片全是老舊畫面，懷疑其中的真實性。

解放軍東部戰區稍早在微博發布影片稱，該戰區在台灣以東海空域，「組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。」影片開頭顯示，解放軍部隊在深夜或凌晨時分部署雷達、戰機等，準備進行演習。

鏡頭隨即轉到解放軍的艦艇上，船上警鈴大作預告「戰鬥警報」，解放軍成員在寫有「祖國完全統一」字樣的海報前跑步就位，隨即展示了驅逐艦、護衛艦、「殲系列」戰鬥機與「轟系列」轟炸機，以及一架空中預警機的畫面。

2025年12月29日，中國解放軍東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」圍台演習，並釋出「演習現場」影片，一名身著軍裝的中國記者聲稱已隨艦抵達台灣以東海域。翻攝自新浪網

一名穿著解放軍軍裝的中國記者在影片中聲稱，自己已隨中國海軍艦艇編隊，抵達台灣以東相關海域，隨後出現了中國海軍人員進行演訓，以及艦艇發射機砲與砲彈的畫面。

解放軍東部戰區隨後又發布另一條影片，展示過去「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」，以及「海峽雷霆-2025A」的演習畫面後，進入號稱是此次「正義使命-2025」的演習內容，揚言將「圍島進逼，奪取制權，精準尋殲，插翅難逃」。

2025年12月29日，中國解放軍東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」圍台演習，並釋出「演習現場」影片，揚言對台「進逼、奪權、阻逃」。翻攝自新浪網

針對這一條題為「進逼、奪權、阻逃」的「演習現場」影片，中國網友紛紛留言，稱「長痛不如短痛，快刀斬亂麻」，更為所謂的「步步進逼」點讚。但也有網友吐槽：「為什麼都是老舊畫面！我想看實時（即時）的、最新的！」

2025年12月29日，中國解放軍東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」圍台演習，並釋出「演習現場」影片，遭中國網友吐槽「為什麼都是老舊畫面」。翻攝自新浪網

