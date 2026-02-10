中共重申反獨、反干涉 陸委會：重彈舊調沒新意

（中央社記者李雅雯台北10日電）2026年中共中央對台工作會議在北京召開，重申「堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉」。陸委會回應，重彈舊調沒新意，將密切關注中共對台實際作為，維護國家主權及安全。

大陸委員會（陸委會）10日晚透過書面回應，今年中共中央對台工作會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」舊調，沒有新意。

陸委會表示，中共堅持所謂「一中原則」、「九二共識」，最終目標是消滅中華民國、推進統一。「愛國者治台」與「支持統一力量」目的是要分化台灣。政府將密切關注中共對台實際作為，審慎應處，維護國家主權及安全。

廣告 廣告

2026年中共中央對台工作會議9至10日在北京召開。

據新華社10日報導，中共中央政治局常委、中國大陸全國政協主席王滬寧於會上表示，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅定支持「島內愛國統一力量」，「堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定」。

王滬寧指出，秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年到大陸學習、工作、生活；支持大陸台商台企發展，完善惠及台灣民眾台企的政策措施，深化兩岸融合發展。（編輯：邱國強）1150210