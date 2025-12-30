中共鎖台軍演恫嚇台灣 美參院軍委會主席喊話：速交武器、落實特別預算

即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區29日無預警宣布，展開「正義使命-2025」環台軍事演習，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖。此次軍演範圍較以往更貼近台灣近海，挑釁意味濃厚，引發國際媒體及組織的高度關注，特別是美國聯邦參、眾議員陸續公開表達關切，並譴責中國的侵略行為；另日本學者小笠原欣幸認為，中國稱其目的是「警告台獨」，但就時機點來看，也包含對「日台合作」的警告。國際政經評論員汪浩則分析，中國圍台軍演表面對外恫嚇，實則更像一場對內動員的政治秀。

《彭博社》（Bloomberg）形容這波軍演是北京對美國對台軍售的不滿與回應；日本《讀賣新聞》稍早也發出社論，痛斥中國這是不合理威脅區域穩定，此舉將在國際社會中被當成異樣看待。

針對中國軍演，美國聯邦參議院「軍事委員會」（Senate Committee on Armed Services）主席維克（Roger F. Wicker.）發出嚴正警告，他直指，中國入侵台灣的演練正持續升級。維克強調，這些日益複雜且臨時發動的軍演，旨在展示解放軍封鎖台灣及脅迫台北的能力。他呼籲華府必須採取緊急行動，落實「總統提用權」（PDA）及各項安全合作資金；同時，維克也向台灣國內喊話，期盼台灣各黨放下分歧，全力支持總統賴清德提出的「國防特別預算」，強調面對威脅「已經沒有時間可以浪費」。

美國參議院軍委會主席維克（左）曾於今年8月間與總統賴清德（右）會晤。（資料照／翻攝自賴清德社群平台X）

美國參議員楊恩（Todd Young）也批評中共的侵略行為不可接受，持續破壞全球安全；聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）也讚賞美國政府對台海和平的堅定承諾，並重申台灣是美國「強韌且可靠的夥伴」。聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Díaz-Balart）則痛批，這種演習顯然是企圖恐嚇自由民主的台灣人民，美國將持續反對任何形式的脅迫、侵略以及對區域穩定的威脅。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發表聲明指出，「正義使命-2025」反映出中國共產黨企圖將武力恐嚇「常態化」，並積極為潛在衝突做準備。IPAC 警告，此種模式將大幅增加誤判風險，威脅印太地區的和平及全球繁榮。該組織呼籲各國政府不應僅止於口頭抗議，必須制定共同的威懾計畫，讓侵略者付出代價。

長期觀察我國政治局勢的日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸表示，中國宣布在台灣周邊舉行軍演，目的雖一如既往地聲稱是「警告台獨與外部勢力」，但由於時機點緊接在日本首相高市早苗的「台灣有事論」後，因此其中應包含對「日台合作」的警告意味。小笠原欣幸強調，中國的行動無異於向世人宣告，其行為已對台灣海峽及東亞的和平穩定構成重大威脅。「在一般社會中，持械威脅他人是犯罪行為。對此應表達強烈的抗議」。

汪浩今日則在臉書以「對台軍演是為了挽救共軍？」為題發文指出，共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。

對外恫嚇方面，汪浩認為，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際上同時是在試探美國底線、對日本劃線示警。然而，頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，實際威懾效果值得懷疑。

汪浩也警告，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化。對台灣而言，必須看清其政治本質：不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。真正的危險不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。

面對中國軍演範圍不斷逼近、威脅加劇，賴清德總統曾多次強調，台灣願在對等尊嚴的前提下與對岸對話，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。賴總統今日也在社群媒體發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴總統重申，政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

























