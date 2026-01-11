中共鎖定疑美、疑軍加強認知戰炒作 國安去年查獲231萬餘則爭議訊息

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共長期對台進行認知作戰，國安局最新報告指出，國安情報團隊去年共查報逾4.5萬組異常帳號，較前年增加1.7萬餘組，並蒐獲逾231.4萬則爭議訊息，中共鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，選擇特定時事議題加強炒作，藉以達到戰略目標。

國安局今日發布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告。報告中指出，中共為達併吞台灣目的，長期運用匿名抹黑爆料、網路水軍渲染、異常帳號操作、擴大對外宣傳等多元手法，對台散布爭議訊息，企圖引導輿論，尤其鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，選擇特定時事議題加強炒作，藉以達到「激化我國內部對立」、「削弱國人抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場 」等戰略目標。

國安局指出，中共整合黨、政、軍及民企的資源與技術，全面滲透我國輿論場域，尤其利用AI技術提升影音爭議訊息擬真度，並運用大數據分析，精準且巨量投放爭議訊息，企圖誤導我公眾認知。

去年查報逾4.5萬組異常帳號 較前年增1.7萬餘組

國安局指出，國安情報團隊去年共查報逾4.5萬組異常帳號，較2024年增加1.7萬餘組，並蒐獲逾231.4萬則爭議訊息，全年通報政府相關部門計3200餘則爭議訊息，以利政府即時應處中共對我認知戰操作。報告指出，去年爭議訊息搜獲量為231萬4123則，前年為215萬9821則。

國安局表示，鑒於中共認知作戰目標擴及全球民主陣營，美國、歐盟、澳洲、法國等國重要政府機構及智庫，均曾於去年發布報告警示中共操弄資訊手法，顯示中共認知戰威脅已引發民主國家 高度關切。我國身處國際反制中共認知作戰最前線，國安局2025年已與國際友盟，召開80餘場安全對話及專案會議，交流應處爭議訊息的技術及經驗，期盼拓展全球民主社群反制認知戰的合作網絡。

