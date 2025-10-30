中共長臂管轄製造境外紅色恐怖 外交部建標準程序保護國人

中共以《懲獨22條意見》等法律手段加大對台灣的「長臂管轄、跨境鎮壓」。對此，外交部長林佳龍今天(30日)在立法院指出，中共除了採取法律手段，同時也運用心理戰製造紅色恐怖，形成自我審查。對於相關威脅，外交部已建立標準程序，並發至全球外館，提供國人必要時的協助及保護。

立法院外交及國防委員會30日邀請外交部、國安局、調查局等單位針對「中共長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」進行報告並備詢。民進黨立委羅美玲指出，中共持續加大「懲獨」對象範圍、制裁力道，而且已不僅由國台辦處理，甚至中央的國安部、地方的公安局都加入，她詢問外交部是否有具體應對手段。

對此，外交部長林佳龍回應，中共靠鬥爭起家，相關「懲獨」的法律操作也再次證實中共的本質。國人若要前往對岸、港澳或是與中國友好的國家，事前、事中及事後階段都要做好因應。

林佳龍指出，中共早在20年前通過《反分裂法》時，就啟動了所謂「三戰」，包括法律、輿論與心理戰。而心理戰的目的就是「不戰而屈人之兵」，製造紅色恐怖、讓人人自危，形成自我審查，把戰場延伸至台灣內部，因此，我國要應對的不僅是法律戰。林佳龍說：『(原音)它不是單純的法律戰，是三戰合一的混合戰。我們因應時要全面性的看待，因為他想不戰而屈人之兵，想從內部瓦解我們、造成人人自危。』

林佳龍表示，中國的「長臂管轄、跨境鎮壓」不僅針對台灣，也可能針對各國人民，中國也因破壞國際秩序，讓自己與世界疏離，他相信國際民主社會最終會戰勝這種透過集權手段在海外施以法律制裁的邪惡政權。

林佳龍最後也說明外交部已通電並訓練外館，針對各種可能的中國威脅情境建立標準作業程序，範本已發至全球111個外館；同時，外交部也會加強對國人宣導與因應準備，提供必要的協助及保護。