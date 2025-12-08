中共開3條件換鄭習會？鄭麗文稱「一天到晚編故事」：府院黨對付我一人

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，有媒體報導指出，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，並稱北京以「三張門票」作為會面前提。對此，鄭麗文今（8日）接受節目專訪時表示，一天到晚一直編故事，「哇！我的天啊，可見民進黨多緊張多害怕，現在真的是超前部屬，全黨上下、府院黨都在對付我一個人的感覺，但他們對付不了我，因為他們論述漏洞百出，且國際社會不再支持民進黨。」

根據《自由時報》昨日報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。

廣告 廣告

鄭麗文今日接受網路節目專訪時表示，一天到晚一直編故事，說什麼門票說，還說見習近平時間都排好了，「哇！我的天啊，可見民進黨多緊張多害怕，現在真的是超前部屬，全黨上下、府院黨都在對付我一個人，但他們對付不了我，因為他們論述漏洞百出，且國際社會不再支持民進黨。」

至於有消息傳出國民黨計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，為後續中國統一論述鋪陳，鄭麗文質疑，「這是去哪裡聽說的？是在自由時報編輯室聽說的嗎？還是在總統府裡面聽說的？我怎麼從來都沒有聽說過？從我上任黨主席到現在，媒體都拿一些我沒聽說過的事情在問我，我想，蛤？本黨從來都沒有這個討論，為什麼我都沒有聽說過，你們那裡聽說的？」

更多三立新聞網報導

自家人也反對擋軍購換「鄭習會」！謝衣鳯：沒穿衣服可以參加典禮嗎

質疑「鄭習會」並非空穴來風！吳思瑤籲國民黨說清楚到底提了什麼條件？

不只黨團總召？傳兼任國民黨智庫執行長 傅崐萁辦公室駁斥：沒有這回事

傳中共開3條件換「鄭習會」 侯友宜喊「對等、尊嚴」：要符合國家利益

