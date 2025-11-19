中共間諜假招募真滲透 英MI5籲國會警覺

記者施欣妤／綜合報導

英國情報機構軍情5處（MI5）18日示警，中共正利用社群媒體等管道「大範圍接觸」國會人士，甚至假冒民間招聘人員進行滲透，以建立人脈，企圖取得各式情報。英國政府正制定新行動計畫，阻擋來自中共等國的干預及間諜活動。

英國上、下議院議長麥法爾與霍伊爾芬，分別致信2院議員及職員，並附上MI5所發布的「間諜活動警示」，內容強調中共「國安部」人士利用社群平臺領英（LinkedIn）等管道，廣泛鎖定能接觸到國會與英國政府敏感資訊的人士。

MI5指出，已發現至少2個與中共「國安部」有關的領英帳戶，假冒民間招聘人員，企圖吸收英國議會人士；且「中」方人士積極接觸英國人，進行情蒐與滲透，對政治與經濟的「機密或非公開敏感資訊」特別有興趣；另透過搜尋目標的人脈網路尋找「破口」，希望建立長期關係。

MI5稱，「中」方情蒐內容門檻偏低，乍看不具特別價值，但透過廣泛蒐集或大數據，仍有助北京當局建立更全面情報圖像。

英國負責安全事務的內政副大臣賈維斯表示，正在協調制定一項新的反外國干預和間諜活動的計畫，將向各政黨提供安全簡報，並向候選人發布新指引，以幫助識別、抵制和報告可疑活動，並將通過新的選舉法案，嚴加管制政治捐款規則。

英國軍情5處發現，中共「國安部」正利用領英大規模接觸英國議員。（達志影像／美聯社資料照片）