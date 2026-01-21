中共領導幹部研討班 張又俠等4名政治局委員缺席

（中央社台北21日電）中共昨天召開省部級主要領導幹部研討班，官媒報導顯示，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞及國務院副總理何立峰等4名政治局委員未出席，除何立峰出國訪問，其餘3人原因不明。而中央軍委委員劉振立也缺席。

中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。

廣告 廣告

央視新聞聯播畫面顯示，有4名中共中央政治局委員未出席開班式，分別是中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞以及國務院副總理何立峰。其中，何立峰前往瑞士出席世界經濟論壇2026年會，其餘3人原因不明。

馬興瑞此前多次缺席重要會議，外界認為他已出事。石泰峰上一次露面是1月15日在北京主持全國組織部長會議。

共軍高階將領遭大清洗之際，中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立昨天也缺席開班式。央視報導出席重要人員，在中央軍委部分只提到「中央軍委副主席」出席，沒有提到「軍委委員」出席。劉振立是除中央軍委主席習近平和副主席張又俠、張升民外，目前僅存的中央軍委委員。

央視新聞聯播畫面顯示，在台下第1排的中央政治局委員坐席，張又俠並未現身，反而是並非中央政治局委員的張升民坐在第1排。

2024年10月29日，中共舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班」開班式，當時張又俠與時任另一名中央軍委副主席何衛東並肩坐在台下第一排。何衛東已於2025年落馬。

中共中央軍委紀委擴大會議1月16日在北京召開，張升民出席會議並講話，張又俠未現身。

張又俠與劉振立最後一次公開露面是2025年12月22日，他們出席中央軍委舉行的晉升上將軍銜儀式。當天僅有4名上將出席儀式，另外兩名是張升民以及國防部長董軍。

中共中央軍委上一次舉行晉升上將軍銜儀式是在2024年12月23日，當天有20名上將出席，顯示2025年共軍反腐清洗力度之大。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150121