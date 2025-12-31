中共頻軍演代表要開戰？全場揭「最大警訊」：看到就快跑

中國解放軍頻繁進行圍台軍演。圖／國防部提供

中國解放軍自29日開始舉行「正義使命-2025」圍台軍演，對此台灣國軍近日也展現出高度戒備，一名網友在PTT中發布貼文，好奇詢問，當看到什麼訊號，就代表兩岸真的要開戰？對此，大多數人認為，「美國撤僑」就是一個大警訊。

一名網友在PTT中發布貼文，表示每次軍演都會怕下次軍演到一半就打過來，因此好奇詢問，「所以看到什麼訊號，是真的要開戰的訊號？」原PO認為要提前知道，才可以買機票跑路。貼文曝光後，引發網友熱議。

不少人認為「美國撤僑」就是最大的警訊，紛紛留言寫下「美國撤僑的時候」、「美國開始撤僑時啊，還用問」、「你看俄烏戰前，拜登喊話幾次還被當小丑」、「外國開始撤僑」。另外，也有人指出，股市崩盤、共軍突然集結，也是警訊之一。

對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿表示，戰爭不會無預警發生，他認為在政治、經濟、軍事、交通層面都會有預兆。政治方面可留意官方聲明若出現挑釁、警告、作戰、保衛等張力用詞，代表情勢升溫；經濟方面若出現大規模撤離，也可能是備戰前兆；軍事部分如果以「軍演」為名義進行大規模兵力調動，也可能是戰爭前兆。

另外，交通方面如果航班出現大規模取消、列車更改時刻表，或是公告禁航，也有可能跟軍事行動有關；外交部分，則是如果外交機構撤僑、暫停服務，就代表可能會發生衝突。



