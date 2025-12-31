中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號

面對嚴峻敵情，國軍陸海空三軍迅速啟動「立即備戰」操演。（圖／東森新聞）





中共解放軍29日宣布進行「正義使命-2025」環台軍演，有網友開始討論什麼訊號出現代表要開戰了，多數網友認為「美國人撤僑」是一大關鍵。對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿也表示5大信號出現時要特別注意。

共軍29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日更是針對台灣週遭展開實彈射擊，原PO在PTT上發文表示，「每次都軍演，怕下次軍演到一半就打過來，所以看到什麼訊號，是真的要開戰的訊號，可以提早買機票跑路，有沒有八卦？」

許多網友紛紛留言表示「有錢人開始跑了的時候」「美國日本撤僑時」「依照最近上海封城的經驗....當AIT的人員都開始跑了的時候...」「美軍撤僑就是要開打了」「美國開始撤僑時啊，還用問」「美國派飛機撤僑啊」「外國開始撒僑」「外資出逃」，不少人認為美國撤僑就是一大關鍵。

邱世卿提出5大關鍵警訊

前空軍司令部少校參謀官邱世卿在著作《戰爭下的平民生存手冊》中指出，任何大規模軍事行動在爆發前，往往會在政治、經濟、軍事、交通與外交等不同層面，留下可供預判的跡象。可透過仔細觀察這些領域的變化，提早認知盜潛在的台海危機。

為協助判斷台海局勢是否升溫，邱世卿詳細列出五大異常信號：

1.政治層面，若官方聲明頻繁出現「保衛」、「作戰」、「警告」、「戰爭」等強硬措辭，顯示局勢劍拔弩張。

2.經濟層面，金融金流與國際貿易若出現大規模撤離、貿易異常，可能是備戰徵兆。

3.交通層面，航班、航運或列車若發生突然大量取消，代表可能和戰區重疊，是值得留意的警訊。

4.軍事層面，若出現以「軍演」為名的大規模兵力調動，並搭配實彈演訓，可能就不只演習這麼單純。

5.外交層面，如果外國駐台機構開始撤僑、暫停領務，或兩岸官方溝通管道中斷，這些跡象往往象徵雙邊關係破裂，衝突恐怕無可避免。

國防部回應軍演

國防部30日表示，自09時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧部長率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

國防部長顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋臺灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在臺灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄也勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

