中共顏面掃地又爆氣！禁止入境中國卻能來台灣 邀石平訪台關鍵推手是他

國際中心／施郁韻報導

日本維新會中國裔參議員石平宣布，宣布將訪台。（圖／翻攝自石平X）

日本維新會中國裔參議員石平宣布，宣布將訪台，石平表示，被中國禁止入境的他能夠進入台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。中國外交部被問及相關問題，爆氣嗆提問記者。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，石平訪台其實是他們邀請的，中共試圖以強硬手段打壓異己，最終「石頭砸了自己的腳」。

矢板明夫1日深夜在臉書發文表示，石平是日本參議院議員、長年作為國際問題評論家活躍於日本媒體，也是他的好朋友。「他出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期研究中國政治與日中關係，既深諳中共體制運作，又始終站在民主、自由與普世價值立場，對中國威權統治與對外擴張直言不諱。在日本政壇中，石平屬於少數真正『懂中國、卻不替中共辯護』的政治人物，論述清晰、立場鮮明。」

矢板明夫說，2025年在石平當選日本參議員後，中國外交部以「散布謬論、干涉內政」為由，宣布對石平實施制裁，主要內容之一是禁止其本人及直系親屬入境中國（含港澳）。「北京原本想藉此製造寒蟬效應，結果卻適得其反，反而凸顯了石平堅持其反共立場的分量。」

矢板明夫提到：「石平應我們印太戰略智庫正式邀請，將在本月訪問台灣，並出席智庫舉辦的研討會，與台日學者及政界人士就台海安全、民主陣營合作與如何面對中國深入交流。昨天石平在X發文坦率指出，『被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家』，他的話引發關注，因為他把抽象的主權爭辯，轉化為一個人人看得懂的現實對照。如果台灣真是中國的一部分，那麼中國的入境禁令理應對台灣有效。但事實證明，誰能進入台灣，只能由台灣自己的制度與政府決定。」

最後矢板明夫表示，北京的制裁並沒有讓石平沉默，反而讓他的立場更清楚。「北京對其訪台的激烈反應，也只會放大他訪台的象徵意義。這正是一個典型的例子，說明中共試圖以強硬手段壓制不同聲音，最終卻『搬石頭砸了自己的腳』。」

