中共顏面盡失！沈伯洋「撿到槍」倒打中共巴掌

民進黨立委沈伯洋遭中共發布「通緝」，沈伯洋卻現身德國議會，自拍影片強調「勇敢的台灣人絕對不會因恐嚇而退縮」。認知戰專家劉文斌表示，中共此舉恐顏面盡失，還讓沈伯洋「撿到槍」，回過頭打了一巴掌。



立委沈伯洋遭中國重慶市公安局以「分裂國家罪」宣布「立案偵查」，網紅「八炯」和「閩南狼」則被福建泉州市公安局發布「懸賞通告」，徵集違法犯罪線索。認知戰專家劉文斌觀察，這並非是中央下達的系列命令，而是地方各自為政，做法粗糙、有欠考慮。



他指出，沈伯洋是立委，具高知名度，中共丟出「通緝令」，如果執行不成，不就顏面盡失？中共一定也沒料到，沈伯洋剛好去德國，結果「一點皮條都沒有」。劉文斌：『(原音)重點是被沈伯洋抓住機會，在德國國會大廈面前錄了那一段話：勇敢的台灣人等等...自由民主把全世界全部拉在一起。等於是沈伯洋一秒鐘都不浪費的，回過頭來去打了老共的巴掌。』





劉文斌認為，沈伯洋甚至還可以帶著記者到處走，並進行「現場直播」，藉此打擊中共的威信。劉文斌：『(原音)現場直播是幹嘛？就是仿效菲律賓在南海地區的現場直播，那船之間撞來撞去，老共不曉得要怎麼動手，你到底動手還是不動手？你只要一動手就是國際糾紛，那怎麼辦？所以沈伯洋在這一次被他「撿到槍」了，打回去。』



台灣人該如何應對現在的情況？劉文斌提醒，「放下槍不會讓敵人變仁慈」，即便你想要「自我審查」，中共也不會對你仁慈，當你妨礙了他要做的事情，縱使關在家裡什麼事也不做，他還是要把你揪出來鬥臭、鬥垮，中共向來就是如此。



另外，劉文斌也呼籲，不該對沈伯洋等人「幸災樂禍」，因為無論哪個黨派，中共在「交朋友」都是「統戰」的運用，希望能為他達成目標，可是一旦你有所違反，就會迅速被斷絕來往，所以，不要以為自我審查就可以和中共當朋友，國人在這方面要有深刻的認識，這才是對台灣最好的保障。