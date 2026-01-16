中共駭客對美發動釣魚攻擊 刺探美對委政策動向

記者潘紀加／綜合報導

資安公司安克諾斯（Acronis）15日發布最新報告，指出繼美國3日緝捕委內瑞拉總統馬杜洛後，由中共資助的駭客團體「野馬熊貓」（Mustang Panda），便持續鎖定美國政府官員發送釣魚郵件，企圖竊取情資，窺探美方對委政策後續動向。

資安網站「the hacker news」報導，安克諾斯公司的研究部門是透過開源惡意軟體分析平臺，發現一個於5日上傳，名為「美國正決定委內瑞拉下一步」的壓縮檔案；相關分析顯示，其在美方發起緝捕馬杜洛行動後數小時便編寫完成，且程式碼和技術架構與中共駭客組織「野馬熊貓」高度重疊，因此推測該惡意軟體攻擊目標，極有可能蓄意鎖定美國政府機構，以及相關政策智庫單位。

報導指出，這個惡意軟體可在運用「動態連結程式庫」（DLL）點選啟動時，開啟後門讓操作者長期潛伏受害者電腦，並伺機發起網攻竊取文件資料；儘管目前尚無法判斷駭客行動具體目的，但安克諾斯資安研究員辛哈則說，有鑑於委內瑞拉政局牽動拉丁美洲地緣與美「中」能源版圖，因此研判駭客意在竊取相關資訊，意圖窺探美方對委國政策的未來走向。

資安公司示警，中共駭客鎖定美政府官員發動釣魚攻擊，刺探美委政策動向。（達志影像／美聯社資料照片）