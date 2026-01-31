中共高層突落馬！專家曝「離習近平越近越危險」：獨裁者必...

政治中心／綜合報導



日前中共軍方高層人事動盪引發國際關注，連中共總書記習近平親信，中央軍委副主席張又俠也遭調查，前國務院中國政策顧問余茂春在《華盛頓郵報》投書，點出這不是單一情況，他認為是威權體制的必然結果。







余茂春提到，張又俠遭整肅的傳聞，充分反映了共產體制無法解決的根本矛盾。從過往領導者到現在的習近平，都面臨同樣的問題：權力越集中，對「背叛」恐懼越深。他在文中指出，張又俠為習近平同鄉、世交的特殊身分，都難逃整肅，顯示習近平可能認為單靠「反腐」，已不足以整肅異己，將近而動用共產黨最致命的指控：「勾結外國勢力的叛國罪。」

他舉例，蘇聯領導人史達林過去曾處決紅軍指揮官圖哈切夫斯基（Mikhail Tukhachevsk），前中共領導人毛澤東則逼走了接班人林彪。余茂春不諱言，這些歷史將領被清洗，往往不是因為無能，反倒是因為他們「太有能力」且「太靠近權力核心」，因此引發最高領導人的猜忌。





