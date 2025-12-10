即時中心／潘柏廷報導

中國對台滲透行之有年，尤其在國軍方面更是屢見不鮮，而因國軍是守衛國土的最強防線，也讓外界關注國防部的積極作為。對此，國防部今（10）日上午召開記者會，就「近期中共接觸官兵滲透管道」部分，政戰局保防安全處處長、少將簡熒宏也向外界說明，並指出目前中共以鎖定具財務問題之官兵為主要接觸對象。

簡熒宏表示，中共近年持續加劇對我竊密蒐情攻勢，並運用在台協力者及網路社群利誘吸收國軍現、退役人員，藉以發展共諜組織，本部特蒐整近年偵破共諜案件，剖析案件態樣與手法，研提防處作為。



接著簡熒宏指出，分析近年中共滲透態樣，是利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等手法，進而發展組織蒐情，本部審視相關案件，目前中共以鎖定具財務問題之官兵為主要接觸對象。



同時，簡熒宏也說，中共情工透由地下錢莊、當鋪，及運用網路平臺廣告吸引官兵借貸，藉以取得官兵個資，鎖定財務需求官兵，以網路接觸、小額借貸、債務協處及債務脅迫等方式，誘吸官兵拍攝宣誓效忠影片、協助發展共諜組織及蒐集國軍內部資訊等不法行為。



另，簡熒宏也提及，中共以無差別滲透、無所不用其極方式，以網路接觸利誘與脅迫積欠債務官兵刺密蒐情，造成單位公務資訊外洩，需增派人力妥採損害管控作為外，並嚴重影響基層部隊領導統御與內部管理困擾，進而阻礙戰訓本務工作推展。

廣告 廣告

快新聞／中共

政戰局保防安全處處長、少將簡熒宏。（圖／民視新聞）

針對防處作為，簡熒宏說明，統計國防部偕同司法機關共同偵破案件，達9成以上案件為官兵主動檢舉與內部清查發掘，顯見國軍反情報教育及內部稽查機制具有成效，國防部持續將中共滲透態樣與手法，製作多元保防教育節目，透由莒光園地等平臺推播，藉以鞏固官兵安全警覺與愛國信念，並鼓勵透由本部檢舉管道舉報違常不法。

為瞭解接觸及參與國防機密事務人員安全顧慮，簡熒宏也說，於2025年2月訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，不分軍文職，依接密等級區分實施安全調查，經查無危安疑慮者，授予接密資格，建立國軍「接密資格認證」機制。

最後，簡熒宏強調，面對中共滲透威脅，國防部均嚴陣以待，透過各項內控稽核機制，建構安全防線，並持續運用國安聯防機制與國安團隊密切協作，共同反制中共滲透，確保國家與國防安全。

原文出處：快新聞／中共魔爪伸向國軍！國防部曝接觸官兵滲透管道 主要鎖定「這目標」

更多民視新聞報導

淡水3惡煞持槍擄人！大批員警盾牌攻堅救2人、1嫌落網

藍白粗暴二度封殺1.25兆國防預算 賴總統喊話在野「勿杯葛」

蔣萬安年輕族群民調輸王世堅！醫曝原因：背百歲老人

