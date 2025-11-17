中共黃海實彈射擊 蘇嘉全：日本各界非常憤怒

（中央社記者高華謙台北17日電）中日緊張局勢升溫，中國今天起在黃海舉行實彈射擊。台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，他看日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，對中國來說未必能在國際關係得到好處。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿，中國從13日起抗議不斷升級，中國外交部、文旅部已經發布避免赴日旅遊的提醒，中國更宣布自今天至19日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊。

蘇嘉全上午出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，會前接受媒體聯訪指出，中國對每件涉及台灣的事都會抗議，包括台灣外交部長林佳龍去日本、或台灣前駐日代表謝長廷得到日本天皇獎章等都在抗議。

他說，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講則不正常，是一種霸權行為，所以他覺得日本政界對中國抗議也有種麻痺的感覺，因為無所不抗議到最後就是抗議都會無效。

中國發動實彈射擊是否讓台日、中日關係更加緊張。蘇嘉全說，中國空軍圍著台灣鬧，也會對台灣試射飛彈，這所謂實彈射擊也是一種恐嚇國際、恐嚇日本、甚至是恐嚇台灣的手段。

蘇嘉全指出，他覺得一開始日本各界都會非常緊張，但到現在好像也都習以為常，且日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，中國未必能在國際關係得到好處。

此外，針對台日交流是否有新的合作方向。蘇嘉全說，過去台灣的經貿實力還未受日本各界重視，但自從台積電到日本後，不管在經貿、觀光及各項服務業合作，甚至進一步共享各方面資訊，彼此是比較全面性的合作。

蘇嘉全指出，不久前花蓮的馬太鞍溪堰塞湖災害，日本還主動贊助能透過衛星監測堰塞湖水位的儀器給台灣，而且是沒有其他國家能得到日本這個技術，日本願意把儀器送到台灣。所以台灣跟日本的合作是全面性的，一直朝正向發展前進。（編輯：謝佳珍）1141117