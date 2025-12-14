中共黃海設置16處深海養殖平台「海上擴張」 美智庫：美韓應加強應對合作

美國智庫最新報告指出，近年來，中共在黃海中韓暫定措施水域單方面設置 16 處設施，採取「漸進式主權擴張」策略。 圖：翻攝自 X CSIS

[Newtalk新聞] 美國智庫最新報告指出，近年來，中共在黃海中韓暫定措施水域單方面設置 16 處設施，採取「漸進式主權擴張」策略。這些名義上民用的設施具潛在軍事用途，韓國監測活動中至少 27 次遭中共攔截。專家警告，該行動與中共在南海、東海的軍事化手段相似，意在確保黃海制海權，對韓國海上主權構成蠶食性威脅；韓國已設平台反制，美韓也在加強軍事合作應對中共海上擴張。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）旗下北韓專題網站「超越平行線」（Beyond Parallel） 9 日發布報告，公布中共在黃海中韓暫定措施水域內 16 處設施的照片。報告指出，自 2018 年起，中共未經協商便在該區域部署 13 個浮標，另建「深藍 1 號」「深藍 2 號」深海養殖平台，以及「大西洋阿姆斯特丹」綜合管理平台。

根據 2001 年《中韓漁業協定》，黃海重疊專屬經濟區為「臨時措施區」，由兩國共同管理。報告強調，中方在暫定水域設置永久性設施，違反協定規定。中方多次拒絕韓方要求撤離設施的請求，並單方面劃定「禁航區」。自 2020 年以來，韓國船隻 135 次試圖監測中方活動，其中 27 次遭攔截。

報告建議，美韓兩國政府應公開中方相關設施坐標，並將此視為中共針對印太盟友的又一「灰色地帶」戰術。韓國《中央日報》今年7月指出，黃海局勢是建國以來首次面臨領土威脅的延續，若中共最終將黃海變為其內海，對韓國將產生嚴重後果。

據《大紀元》報導，台灣國防安全研究院研究員沈明室指出，這些浮標具備多重功能，可測量水溫、鹽分，更重要的是「可以放置裝置來監聽水下聲音，探測海底潛艇的動態，尤其是核動力潛艇」。沈明室分析，中共「善於以合法掩護非法，藉由合法用途進行軍事衍生」。這些浮標「本來就具備雙重用途」，「布置越多表示該區域是其重點區域，或者未來可能有重要活動」。

台灣國防安全研究院助理研究員林志豪進一步解釋了戰略意圖。黃海位於山東省渤海出海口，「如果山東省南部海軍基地或渤海基地的航母編隊要南下，在黃海保持影響力或掌控力，將確保海軍部隊能夠在黃海順利通過」。

根據《中國新聞週刊》此前的報導，「深藍 1 號」深海養殖平台 2018 年投運，距岸約 120 海里；「深藍 2 號」養殖容量接近前者兩倍，並整合水文、水質、氣象監測、水下成像及生物量監測系統。自 2023 年起，中共大力支持深遠海養殖，相關項目由央企、國企及部分民企建設，布局於黃海、東海及南海。

