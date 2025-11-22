中共黨媒瞎扯「反高市早苗工人自願每月無償多加5個班」 翻車刪文
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國升高對日文攻武嚇，官方與媒體持續發文狠批。光明日報22日在頭版刊出副總編輯陳品高署名的評論文章「傾心盡力，為我可愛的祖國」宣稱，有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。這篇試圖激發中國人民團結反日的評論文章卻引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜，這篇翻車文隨即遭下架。
文章提到，高市早苗那番言辭不但讓中國人民的愛國熱情更加高漲，催化成大家幹好工作、報效國家的動力。「網友」表示：「我們所負的職責不同，但是有一點卻是相同的，那就是竭盡全力幹好本職工作」、「愛國，體現在平凡生活的堅守中。無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦」，文章並嗆：「高市早苗們，且記住：在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影」。
文章還指稱，有「網友」說：「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班。」然而，中國網友一面倒砲轟這篇文章把「無償加班」包裝成「愛國反擊」，這種表演式愛國是「低級紅，高級黑」；有人形容文章「仿佛讓人一下回到了幾十年前」，嘲諷「古墓話術，版本太老了」。許多網友指出，中國勞動法明確禁止無償加班，每月加5個班等於40小時，也超過36小時的法定上限，反批光明日報「你違法了」。
此外，光明日報評論部副主任董郁玉2022年在北京和一名日本外交官共進午餐時被拘，2023年4月被控間諜罪，2024年11月29日一審被判刑7年，今年11月13日上訴遭二審駁回定讞，多名中國網友因此批評這篇文章「陰陽怪氣」，譏諷「不愧是出過日本間諜的報社」，質疑文章寫成這樣「絕對是故意的，性質如同投敵叛變」；有人呼籲國安局查一下作者是不是「日本間諜」。這篇文章截圖在中國社群瘋傳，一度登上熱搜。輿論翻車後，網管刪除相關圖文並下架所有轉發文章。
