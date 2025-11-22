中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅
（中央社台北22日電）中共黨媒光明日報昨天在頭版刊出評論，宣稱有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。文章引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜。這篇翻車文，隨即遭下架。
高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國升高對日文攻武嚇，官方與媒體持續發文狠批。光明日報22日在頭版刊出副總編輯陳品高署名的評論文章，題為「傾心盡力，為我可愛的祖國」。
文章宣稱，高市早苗那番挑釁言辭，不但讓中國人民的愛國熱情更加高漲，也催化成大家幹好工作、報效國家的動力。
有網友稱，「我們所負的職責不同，但是有一點卻是相同的，那就是竭盡全力幹好本職工作」。
又有網友稱，「愛國，體現在平凡生活的堅守中。無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦」。
文章還宣稱有網友說：「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班。」
文章最後稱，「高市早苗們，且記住：在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影」。
這篇試圖激發中國人民團結反日的評論一出，卻在社群翻車。
在微博、百度相關討論區，中國網友一面倒砲轟這篇文章把「無償加班」包裝成「愛國反擊」，這種表演式愛國是「低級紅，高級黑」；有人形容文章「仿佛讓人一下回到了幾十年前」，嘲諷「古墓話術，版本太老了」。
許多網友提到，中國勞動法明確禁止無償加班，每月加5個班等於40小時，也超過36小時的法定上限，反批光明日報「你違法了」。
光明日報評論部副主任董郁玉2022年在北京和一名日本外交官共進午餐時被拘，2023年4月被控間諜罪，2024年11月29日一審被判刑7年，今年11月13日上訴遭二審駁回定讞。
多名中國網友根據此批評這篇文章「陰陽怪氣」，嘲諷「不愧是出過日本間諜的報社」，質疑文章寫成這樣「絕對是故意的，性質如同投敵叛變」；還有人呼籲國安局查一下作者是不是「日本間諜」。
這篇文章截圖昨天開始在社群瘋傳，一度登上熱搜。輿論翻車之後，網管刪除相關圖文，並下架所有轉發文章。不過光明日報官網仍保留這篇評論，有網友秀出買回來的報紙，笑稱「奇文留作紀念」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141122
