中共鼓勵不去日本改遊俄國 首批免簽陸客曝「崩潰旅遊心得」

近期中日關係降溫，中國官方呼籲暫緩遊日，剛好俄羅斯祭出免簽利多，讓不少陸客轉向俄國體驗，微信熱搜隨即出現首批中產遊客的崩潰心得，原本以為是天降驚喜，沒想到踏上莫斯科後才發現挑戰重重，討論熱度居高不下。

度假變度劫

當去日本旅遊變得敏感，俄羅斯適時推出的免簽政策成為熱門備案。這項從12月1日起實施的30天便利措施，原本讓許多商務與旅遊人士充滿期待，但首批勇闖莫斯科的旅客卻在社群媒體分享，現實與夢想似乎有一段不小的距離。

網路服務差

首要障礙是當地的安全機制，為了城市防禦，莫斯科市中心的定位訊號飄忽不定，導航軟體幾乎無用武之地。加上手機預付卡落地後無法立即聯網，讓不少依賴App叫車的觀光客淪為肥羊，只能在街頭體驗反向的文化衝擊。

一杯咖啡358

受到國際制裁與本土需求激增影響，俄羅斯的旅遊成本也讓遊客大喊吃不消。由於當地有錢人出不了國，轉而內捲國內景點，導致物價與餐飲消費暴漲。有網友抱怨在紅場喝杯咖啡或吃頓飯，價格高得離譜，甚至一杯拿鐵要價80元人民幣（約358新台幣）。裝潢風格也讓人感覺回到了過去的蘇維埃時代，不少人抱怨在網紅餐廳每人平均花了500元（約2237元新台幣），卻只吃到食堂水準，性價比極低，更有中國網友自嘲「這旅遊成了自我流放寧古塔」「這哪裡是去『窮遊』，簡直是去『扶貧』啊！俄羅斯絕對是我人生去過自由行難度最高的國家，沒有之一」「實在是想不明白…推薦去一個正在發生戰爭的國家」。

俄羅斯正面評價

不過網路上也有稱讚俄羅斯的評價，有人認為雖然網路不便，但莫斯科治安比歐美國家好，直言「莫斯科挺好的，去年剛去，沒有西歐的髒亂和小偷，就是市中心沒有GPS訊號，容易迷路」「十年前就去俄羅斯旅遊過兩次了，雖然確實是不如旅遊發達國家便利，但是也沒必要說是渡劫吧，還挺好玩的」。針對免簽帶來的種種吐槽，老玩家建議先買好當地SIM卡就能解決大半問題。

目前俄羅斯正瞄準陸客市場潛力，預計在2030年前吸引570萬陸客，這場為期至明年9月14日的免簽30天政策，依然吸引不少大膽玩家躍躍欲試。

