中共「不是正義的軍演」結束! 海巡署：偵獲14海警船1對1監控驅離

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區12月29日突襲發動「正義使命-2025」軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊，31日傍晚宣布軍演結束。海洋委員會海巡署晚間表示，自29日上午迄今共偵獲14艘中國海警船滯留周邊海域，全程採一對一監控驅離，確保航行船舶安全。





海巡署晚間發布新聞稿提到，自12月29日上午起迄今，海巡署偕同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，期間共計偵獲14艘中國海警船滯留於台灣周邊海域。同時，海巡署立即調度巡防艦艇採一對一方式，全程有效監控、廣播驅離海警船，成功確保國內外航行中的船舶安全。

海巡署說明，台灣各港口船舶進出不受影響，中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，純屬不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。此外，海巡署會持續維護海上交通線，並配合交通部航港局相關措施，保護過往船隻安全，不容中國海警僭越台灣管轄海域。海巡署將全天候掌握台灣周邊中國艦船動態，堅定執法立場。





海巡署指出，中國違反國際規範，在台灣海峽及重要港口附近海域，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，影響台灣海域內船舶航行及旅運安全，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定，這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，更是區域麻煩的製造者。海巡署秉持「不挑釁、不退縮、不衝突」等三原則，全力捍衛國家主權及海域安全。

