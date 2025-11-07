中共「二十大」後軍方中央委員、候補委員都去哪兒啦？ 落馬、遞補被跳過、被調查？

中共二十屆四中全會錄得了近年罕見的低出席率，同時有多名軍方中央委員遭紀律處置。 [CCTV]

中共二十屆四中全會已落幕一段時間，然而，這次中央委員會會議一次開除了九名被指控「嚴重違紀違法」的軍方委員，使軍隊貪污腐敗問題繼續成為外界關注焦點。

自2022年中共二十屆中央委員會誕生至今，205名中央委員中的44名軍方委員裏，已合共有10人被「官宣落馬」，比例將近四分之一。剩下的34個軍方委員有多少沒有出席該次全會，引發廣泛猜測；還有多位軍方候補委員於遞補中被跳過也引起聯想。

在中共官方語言中，因「違紀違法」而被處理，即意味著其涉嫌貪污腐敗犯罪。分析人士對BBC中文評論說，中國軍隊腐敗已根深蒂固，威脅著其戰鬥力。

在「黨指揮槍」的邏輯下，中共掌控中國人民解放軍。有分析認為，中共軍內的反腐、清洗可能遠沒有結束。

二十屆中共中央的軍方代表有何狀況？

中共二十大以來已有10名軍方將領被驅逐出黨。 [Reuters]

2024年7月舉行的中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（二十屆三中全會）上，中共中央確認原中國國防部長李尚福、中國解放軍火箭軍司令員李玉超、火箭軍原參謀長孫金明三人「嚴重違紀違法」，追認黨中央在此之前對他們所作出的開除黨籍處分。

2025年10月，中共二十屆四中全會舉行，再有九名軍方中央委員的處理被確認，包括中共中央軍事委員會副主席何衛東和中央軍委政治工作部原主任苗華和軍委政治工作部原常務副主任何宏軍。

這12名軍官中，孫金明為原中央候補委員，王厚斌並非中央委員或候補委員，其餘全是中央委員。

經歷兩輪清洗，加上其後從中央候補委員遞補為中央委員的人選中並無軍方人士，軍方代表在中共中央的比例，從21%下跌至17%。

四中全會召開前，中國國防部新聞發言人張曉剛大校在10月17日的定期新聞發佈會上稱：「經查，這九人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予九人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。」

「對何衛東、苗華、何宏軍等人的嚴肅查處，再次表明瞭黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，人民軍隊更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力。」

美國喬治城大學外交學院亞洲研究項目客座教授，前美國國家安全會議亞洲事務高級主任偉德寧教授（Prof Dennis Wilder）近期也就四中全會反映的中國軍隊狀況發表過評論文章。他對BBC中文說，中國軍隊貪污腐敗問題「已成了風土病（地方性疾病）」。

他認為腐敗問題涉及到每一位解放軍軍官，「因為晉升必須『付錢才能玩』。這是一個嚴重問題，削弱士氣，並損害解放軍的作戰效能」。

本屆四中全會中，中央委員的出席率為82%，是二十屆中共中央成立以來最低的一次。一些媒體透過點算官方中國中央電視台《新聞聯播》畫面，以「42名軍方委員」為基礎——即可能不計算兩名武警部隊代表——點算出27人缺席，得出軍方中央委員缺席率高達63%之說。

BBC中文無法獨立核實此數字——二十屆中共中央迄今四次全會公報從未提供具體出席委員名單。

亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）於四中全會閉幕後在社交媒體平台X（前稱推特Twitter）上發文說：「我認為這是毛澤東時代後的最低紀錄。」

「公報顯示，中共中央委員的清洗規模遠超目前傳聞。」

台灣國防安全研究院研究員沈明室博士則對BBC中文說，四中全會對軍隊的整肅，主要反映的並非貪污腐敗嚴重，「而是權力鬥爭或者權力對立非常嚴重，讓雙方都以貪腐為由，希望整肅對方下台，獲得更高的權力」。

淡江大學整合科技與戰略研究中心研究員楊太源博士在中共研究雜誌社撰文評論說：「（中國大陸）國防部於中共二十屆四中全會前主動宣布，苗華等九人開除黨籍、軍籍，並主動移送軍事檢察機關依法審查起訴。惟國防部用語突出『黨中央決定』、『中央軍委已決定』，並未使用黨總書記、軍委會主席決定，研判極可能未經習近平批示，而是由軍委會成員集體決定。」

「若推斷符合實情，共軍此舉將嚴重制約『主席決定制』與『黨指揮槍』的關係。」

還有哪些人被懷疑「出事」？這些說法有多可靠？

從央視新聞聯播畫面判斷，全會座席似乎是按中央委員姓氏筆畫排序。圖中可見解放軍南部戰區政治委員王文全（左二）在席。 [CCTV]

沈明室博士說：「在中共這種集權統治之下，要判他一個將領出事是非常困難的。」

觀察人士推論中共軍隊貪污腐敗情況嚴重，除了「官宣落馬」的一整批官員外，還通常會聚焦於有哪些軍官在不適當的時候不知所終。

偉德寧教授說：「我們（的研究）是透過觀察他們應該出席並在官方媒體報導中出現的場合卻未露面來判斷。另一個較不可靠的消息來源是海外華人社群，有時準確，有時不然，部分人士的紀錄比其他人更好。」

沈明室進一步解釋說：「一定要出席的場合沒有出席，那可能就是主要的徵兆。」例子包括中共中央政治局每月例會這樣的重要會議，和中共黨慶、中國國慶等重要慶祝活動。

在二十屆四中全會上升任中央軍委副主席的張升民獲央視特寫鏡頭處理。 [CCTV]

據此，在目前205名中共中央委員中餘下的34名武官裏，至少10人處於「因缺席而被懷疑出事」的情況：

香港《星島日報》報導，根據央視《新聞聯播》畫面，北部戰區司令員黃銘、東部戰區政委劉青松、海軍司令員胡中明並未出現在四中全會的報導中

香港與台灣媒體報導，中共中央總書記兼中共中央軍委主席習近平8月下旬巡視新疆，西部戰區司令員汪海江、西部戰區政委李鳳彪、西藏軍區司令員王凱缺席

香港與新加坡媒體指出，中部戰區司令員王強與政委徐德清雙雙未獲選任為9月3日抗日戰爭勝利80週年閱兵指揮官，而是由比他們低級的空軍將領擔任

新加坡《聯合早報》指出，9月下旬，習近平在新疆接見軍方代表，新疆軍區政委楊誠缺席

《星島日報》指出，7月31日舉行的「八一」建軍節招待會上，武警部隊政委張紅兵是七名缺席上將之一

有媒體透過檢視央視畫面點算出四中全會軍方委員的缺席率達63%。 [CCTV]

另外還有三名中央委員因公職被除名而被懷疑落馬：

香港與新加坡報章指出，中共中央軍委政法委書記王仁華的名字已從官方中國長安網「領導·機構」欄目中除名，且他也缺席了四中全會

中國駐朝鮮大使館微信公眾號發布消息，10月25日晚，使館舉辦中國人民志願軍抗美援朝出國75周年紀念招待會，正在朝鮮訪問的中國國防大學政委夏志和中將等140多人出席，台灣《聯合報》解讀，這顯示原國防大學政委鍾紹軍「被悄悄免職」

《中國全國人大常委會公報2025年第五號》刊載〈全國人民代表大會常務委員會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告〉，「因涉嫌嚴重違紀違法，2025年7月21日，中央軍委後勤保障部召開軍人代表大會決定罷免張林⋯⋯的第十四屆全國人民代表大會代表職務」——這位中央軍委後勤保障部原部長仍未被逐出中共中央，但這算是「被傳落馬」軍官中間接但最肯定已出事的一位

那麼，軍官缺席活動就不可能是其他原因，例如是病倒嗎？偉德寧教授對BBC中文解釋說：「理論上總是有可能，但將領除非年事已高，通常身體狀況良好。」

沈明室博士對BBC中文說：「所以很多傳聞被整肅的人，他特別要借重這些重要場合的出席，展現出他的身體健康，或展現出他的氣色，來向他的派系證明他還是安全的，或者是他影響力還是存在的。」

「譬如說（前中央軍事委員會副主席）郭伯雄、徐才厚，參加中央幹部的過年餐會，就是這個理由。」兩人後來相繼被「拉下馬」，被定性為軍中腐敗「大老虎」。

但這13名軍方中央委員只能說是被懷疑出事，因為他們未被「官宣被查」——即中共中央紀律檢查委員會兼中國國家監察委員會，以及中共中央軍委紀律檢查委員會，未曾發佈各人被調查的正式通報，他們也未被中共中央政治局或中全會等宣佈處理結果。

不過，若這13名軍官均實際涉貪被查，加上已被驅逐出黨的委員，則從軍種上看，海、陸、空、火箭四軍仍保有一定數量的中共中央委員，但從戰區來看，東、南、西、北、中五大戰區的中央委員幾乎被清空，只剩南部戰區數人，和隸屬非戰區部門的十餘人。

無論從哪個方法計算，這相當於二十屆中央委員中的軍方委員，過半數因腐敗而「落馬」——而這裏尚未計算一些單純被傳聞「落馬」，欠缺具體事由的委員。

中央候補委員遞補情況說明了甚麼？

分析人士認為，軍方中央候補委員被跳過遞補，既可能是相關人員涉貪被查，也可能是其忠誠度未通過考驗。 [EPA]

《中共中央委員會工作條例》規定，「中央委員會委員出缺，由中央委員會候補委員按照得票多少依次遞補」，中央委員會有權決定遞補事宜。

中共二十屆三中全會與四中全會先後遞補了14名委員，使當屆中央委員人數維持在205人。但觀察人士察覺到，按照得票多少排列的中央候補委員中，有多人被跳過遞補。

他們是：

解放軍火箭軍副政委丁興農

解放軍火箭軍副司令員王立岩

解放軍聯勤保障部隊司令員王抗平

中國教育部副部長王嘉毅

中共中央軍委辦公廳主任方永祥

中共西安市委書記方紅衛

中國雲南省政協中共黨組副書記石玉鋼

解放軍北部戰區陸軍司令員石正露

換言之，迄今有五名軍方中央候補委員被跳過遞補。官方三中全會、四中全會公報並未提供原因。

亞洲協會政策研究院的牛犇認為，中央候補委員被跳過，「可能意味著政治麻煩，然而未必如此」，但他認為被跳過的軍方委員「很可能正接受調查」。

台灣國防安全研究院沈明室博士則認為，全數跳過軍方代表，「表示這些人其實還尚未被考核，或者尚未獲得信任，所以全部被跳過」。

美國喬治城大學偉德寧教授對BBC中文解釋說：「腐敗是用來撤換官員的手段，但往往還有其他原因。」

「要記住，清洗不會觸及由領導層保護的『關係網』，而是針對那些在某種程度上不忠誠或不可靠的關係網。」