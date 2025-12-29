中共「冷啟動」軍演壓縮我應對時間？國防部重申全程掌握：只是種宣傳說法

中共東部戰區今（29）日宣布對台發動「正義使命-2025」軍演，由於事出突然，被視為中共冷啟動突襲，對此，國防部回應，國軍平時都全程掌握共軍動態，在中共7時30分宣布軍演前就掌握共軍異常動態並應處，「冷啟動」只是他們宣傳的說法，國軍也沒有兵力轉換的問題，都朝高戰備目標整備。

國防部情次室次長謝日升中將指出，對於中共行動，他們是在早上7點30分之前就有動作，國防部都有掌握。對於是否為歷年最大規模？謝日升說，關於操演區域數量多寡，不管他們要畫設幾個區域，在那些封控區域內的確形成包圍態勢，至於多寡，不論多一個或少一個區域，在掌握敵情上都是一樣，因為共軍動態是活動的，他們演習結束也是要沿著台海周邊海空域回去，國軍都會全程掌握。

國防部情次室次長謝日升。（劉偉宏攝）

此外，由於此次中共突發性宣布軍演，似乎有冷啟動作為，並大幅壓低我預警時間，軍方如何應對？國防部作計室次長連志威中將回應，國軍從平時對於周邊共軍動態，都有全程掌握，因此當對方有異常行動以及針對性演習，國軍都有突發狀況處置規定、戰備規定、聯合作戰計劃，把灰色地帶應處冊定到相應計劃，並律訂部隊行動準據，國軍經過這一年由部長、總長設定的高戰備目標，都持續朝這方向做整備，因此因應中共針對性軍演以及突發狀況，都按標準進行應處。

國防部政務辦公室主任孫立方中將補充，所謂的「冷啟動」是中共的用語和說法，事實上，就中共持續對台灣施壓採取各種軍事的灰色地帶襲擾、軍事襲擾的動作來說，沒有所謂冷啟動的問題，因為中共隨時都在做，隨時都在準備，相對來說，我國的應對兵力也沒有轉換的問題，中共由訓轉演、由演轉戰的這種間隔，已經愈來愈短，對我方形成壓力也確實愈來愈大，但針對這種壓力，國軍也已經在部隊訓練模式上做調整，可以有效應對這種威脅，所謂的冷啟動只是一種宣傳說法。

