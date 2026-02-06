中共「助攻」陳舒怡當花蓮檢察長 最高檢書記官長吳怡明派澎湖檢察長

法務部公布新一波檢察長人事案，陳舒怡等6人上榜。（圖／報系資料照）

法務部公布最新一波檢察長人事異動名單，檢察長提名前夕遭中共點名為「綠色司法打手」、「台獨幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡，果然在中共另類助攻下當選檢察長，且駐地在花蓮，另外，上次落榜的最高檢察署書記官長吳怡明，這次如願以償，順利獲派為澎湖地檢署檢察長，這波檢察長異動中，檢察界關注最高的陳舒怡和吳怡明都順利獲派為檢察長。

另外，士林地檢署檢察長由宜蘭地檢署檢察長王以文接任，桃園地檢署檢察長由橋頭地檢署檢察長張春暉接任，台中地檢署檢察長由洪家原接任，新竹地檢署檢察長由柯宜汾接任，彰化地檢署檢察長為黃智勇，南投地檢署檢察長周士榆，雲林地檢署檢察長林秀敏，橋頭地檢署檢察長郭景東，屏東地檢署檢察長林彥良，宜蘭地檢署檢察長王柏敦，基隆地檢署檢察長陳佳秀，金門地檢署檢察長趙燕利，連江地檢署檢察長劉俊杰。

廣告 廣告

此外，士林地檢署檢察長張云綺、桃園地檢署檢察長戴文亮都調任高檢署主任檢察官，台中地檢署檢察長張介卿、彰化地檢署檢察長謝名冠皆調任司法行政職，一般認為張介卿可能接替洪家原的法務部法制司長職缺，謝名冠則可能接掌廉政署長，至於現任廉政署長馮成可能接任法務部常務次長，法務部常務次長黃謀信可能接任政務次長，政務次長徐錫祥可能調任最高檢察署主任檢察官。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開

新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來