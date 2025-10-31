中共「十五五」公布盼推融合發展示範區 路透：我官員憂金門成「下一個克里米亞」

近期，中共公布的「十五五規劃」建議文，強調持續促進兩岸和平發展，更要高品質地推動「兩岸融合發展示範區」建設。路透社引述我國官員，指出謹慎關注這個態勢發展，是否可能鎖定金門為標的；擔心中共藉著深化經濟整合，變成對事實性的經濟、行政控制金門。更有一派意見認為，克里米亞併吞事件的風險，也可能出現在金門。不過國內學者專家的看法，明顯不同。

路透社引述我國官員，指出擔憂中國大陸若提出新經濟藍圖，可能推動對金門的事實性行政控制，並推動統一議程。(資料照)

海巡人員廣播：「中國海警14603，你已進入中華民國禁限制水域，嚴重破壞區域和平穩定。」海巡署近期公布的這段對峙畫面，其實只是近一年現況的縮影。

金廈水域執法事故爆發後，中國海警在當地的強硬執法行動並未因雙方簽署協商紀要而降溫。根據海巡署統計，包括其他進入金門附近禁限制水域的中國大陸公務船隻，每月通過頻次依然偏高，海上摩擦仍有增無減。

社團法人安全台灣學會理事長楊太源表示，中國海警船隻會藉事藉端進入我國禁限制水域，以表達其對該區域主權與治權的主張，特別是在關係緊張時期，這類行動的頻率可能會增加。

金廈水域執法事故爆發後，中國海警迄今仍在當地強硬執法。學者指出，中共向來會藉事藉端進入我國禁限制水域，以表達其對該區域主權與治權的主張。(圖／海巡署)

一次性的巧取豪奪、侵占其他國家主權，現實上難以達成。然而，漸進式地模糊治理權，相對具備「成本低、阻力小」的條件和可能性。

10/28，中共公布了「十五五規劃」建議全文， 內容除了重申要在2026到2030年間，推動兩岸和平發展、促進「祖國統一大業」、深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」； 在交流層面，提及了要高品質地推動「兩岸融合發展示範區」建設、 加強產業和經濟合作，並落實台灣民眾能享有同等待遇的政策。

路透社援引我方官員指出，對後續發展高度關注。若此路徑在金門實踐，恐導致金門與台灣本島在事實治理上漸行漸遠，甚至可能招致行政上被邊緣化的風險。

淡江戰略研究所助理教授馬準威解釋，中共每五年會推出一個經濟宏觀願景或政策方向，這是配合其計劃經濟體制。目前的「十五五規劃」引起關注，主要是因為在對台手段中，經濟融合是較容易實施的策略，且從中可看出中共對福建在對台工作上的重視程度。

中共公布「十五五規劃」， 內容除了重申要在2026到2030年間，推動兩岸和平發展，更提及了要高品質地推動「兩岸融合發展示範區」建設、 加強產業和經濟合作。(圖／TVBS)

楊太源進一步指出，若要了解中共對外離島的政策方向，也應同時關注中國國台辦或中共中央對台領導小組的相關政策，才能清楚中共未來是否會採取更寬大或獎勵性政策來吸引島上居民的認同。

地緣現實讓金門處境特殊：地理上它距台灣本島遙遠，與廈門僅隔一水之隔，使兩地社會與經濟交流向來緊密。儘管我方尚未核准連接金門與廈門的跨海大橋工程，廈門段卻早已開工；翔安國際機場的規劃也曾因空域重疊引發主權與安全爭議。路透同樣引述匿名官員稱，對於這類基礎建設，必須以國安與主權為優先考量。

對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這些問題反映的是兩岸政治互信是否足夠，而非嚴重的主權問題。他強調，若中共要對金門和馬祖採取行動，可能意味著準備武力犯台；相反地，維持金門現狀反而能作為兩岸連結的紐帶，在統戰上更有利於展示兩岸合作共存共榮。

金廈跨海大橋的廈門段，預定於明年啟用。而我國政府基於考量國家安全風險，尚未批准建造金門段。(圖／海峽導報)

此外，也有一派人，將金門面對的情況，與2014年克里米亞舉行公投後被俄羅斯併吞的事件相比較，事實上，兩者條件截然不同。

楊太源強調，克里米亞約99%人口為俄羅斯民族，因此當時當俄羅斯特種部隊進入發動混合戰時，當地居民全力協助。

馬準威認為，該事件一大非常特殊的條件，是克里米亞中央政府先混亂，然後俄羅斯武裝力量才有機會趁虛而入，主導推動公投。中國大陸若派兵進入金門，將引起巨大爭議，不僅台灣內部會強烈反彈，國際社會也會關注，因此這兩種情況無法類比。

態勢變化不容掉以輕心。然而，當局者也需注意，與其不斷對外媒放話，過度擔憂外力增力拉扯，不如先凝聚民心士氣，槍口自然一致對外。

