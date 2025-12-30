中共「圍台」軍演，川普：我不擔心耶！習近平沒和我聯絡。圖／白宮臉書

中共在本月29日早上突宣布進行軍演，而且是針對台灣而來，更強調是「包圍台灣」模擬作戰。對此，美國總統川普在面對記者詢問時表示：「我不擔心耶！」並稱中國國家主席習近平也未就軍演，事先和他聯絡。

川普29日在佛州與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會，期間川普被問到對共軍演習的看法。川普則直呼：「我並不擔心（軍演）。」川普重申他和習近平的關係非常好，川普也說：「他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我好擔心的。」先前川普曾篤定指出，中國並沒有要實際侵略台灣的意圖，尤其在他執政任內「中共一定不會打台灣」。

川普還老神在在地說，中國「在那個地區進行海軍演習已經長達20年」，更稱「他們過去進行的規模還更大」。日本《每日新聞》就分析認為，川普針對中共對台軍演，採取「曖昧戰略」，不對中共軍演一事有更清楚的論述。不過美國才在11天前，宣布對台軍售案，此次軍售案總金額約台幣3500億元，是美國史上對台灣最大規模的武器供應案。

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。台灣國防部隨即成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。



