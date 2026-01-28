中共「對台武統」是笑話一場？前美軍曝關鍵原因

政治中心／綜合報導



中國又有有高階將領落馬！官方證實，中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嚴重違法違紀遭調查，成為中國最新一批遭整肅落馬的解放軍高層，消息曝光後，外界也質疑過去中共稱的「武統台灣」風險是否會降低？對此，前國大代表黃澎孝近日登上網路節目，炮轟共軍封台演練根本是「笑話」，並透露曾有位美軍第七艦隊艦長點出中共無法登陸台灣的「關鍵原因」，嘲諷說道「真的是異想天開」。

台海不是普通海洋！黃澎孝揭美退役艦長觀察成果





黃澎孝近日受邀登上網路節目《矢板明夫Newtalk》，談起中國解放軍試圖對台武統一事，他透露過去紐約在求學時，曾與一名美軍退役海軍中校成為同學，對方坦言，自己當第七艦隊艦長時，表示「海峽跟海洋是不一樣的，你們不要以為說看起來都是海，海峽完全不一樣」。

黃澎孝轟共軍封台演練根本是「笑話」。（圖／民視新聞網）





「海流向北、季風朝南」海象極惡！黃澎孝：封台只是笑話





黃澎孝接著表示，台灣的海峽有洋流透過，黑潮的支流是通過台灣海峽的，走向是由南向北流，且流速挺快，而台灣海峽正好南段比較寬，北段從桃園到平潭，突然就變窄了，產生「管湧效應」，強調北部的海象非常難掌握，且若到了冬天，東北季風又是由北向南吹，會形成「海流往北、季風朝南」的現象，導致兩股力量對沖，海象會極度惡劣，開酸中國共軍對台灣的封台演練，是「笑話」一場。

四級浪高如三層樓！黃澎孝諷共軍異想天開





黃澎孝進一步指出，這幾天台灣海峽出現四級浪，認為光是三級浪就足以讓人暈船，更何況是四級浪，屆時浪高至少來到3公尺，與一般公寓、房子差不多，在這種條件下，船艦根本難以航行，共軍還想對台登陸「真的是異想天開」。他甚至透露，這位退役海軍發現要登陸台灣如此困難，又聽到解放軍把「解放台灣」當口號喊時，認為這些軍人實在「不專業」，認為這根本是笑話。

黃澎孝認為共軍想對台登陸「真的是異想天開」。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區、微博）





美軍曾評估「堤路計畫」認難攻！黃澎孝酸共軍：很外行





不過，談起登陸台灣，黃澎孝指出，其實只有美軍認真做過研究，並提出「堤路計畫」但最後並沒實施，全因美軍評估後發現，台灣實在「不容易登陸」，沒有足夠寬廣的海灘，讓具規模的軍隊順利登陸，根本展開不了，開酸「直到現在，有很多人在台灣海峽做什麼紙上談兵，看起來很好，一直給人家說，你看我們這個什麼船過去，可以怎麼樣怎麼樣，其實這些都是很外行、很外行的說法」。







