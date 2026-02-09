中共「工作會議」年底介選？范世平點名「一人」剛踢鐵板！

論壇中心／王柏倫報導

有媒體報導，中共今（9日）展開「對台工作會議」，由中央政治局委員、外交部長王毅主持，並訂出四大核心工作，其中就包含「地方選舉工作專組」。政治系教授范世平在《台灣最前線》節目中直言，「奉勸王毅別想那麼多」，日本選戰不如親中派預期，最高負責層級就是王毅，如今別再想插手台灣選舉。

據報導內容，中共對台工作中，定調「結合統戰、網路空間多重力量」因應年底選戰。范世平強調，主持會議的王毅雖然擔任過駐日大使、國台辦主任，堪稱懂台灣又懂日本，卻在此次日本大選中「完全誤判」，且日本首相高市早苗正是因為台灣議題而受到中共打壓，結果卻反而催出更多年輕人支持，可以說中方一大挫敗，因此「不要再想介入台灣選舉」。不過范世平示警，前年總統大選時，從參選人郭台銘被查稅，再到藍白合協議，背後都有中共介選的嫌疑，如今地方選舉有極大可能會再出招。

