中共「惠台措施」被視為經貿武器化 國台辦跳腳：別擋民眾獲利

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國台辦發言人陳斌華。（資料照片） 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 中國國台辦12日發布10項「惠台措施」，發言人陳斌華今（15）天在例行記者會針對媒體提問表示，將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實，讓兩岸同胞早蒙其利、共享利好。至於民進黨當局批評這是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫做法？陳斌華說，每當中國搬出惠台措施，就統統被抹黑，凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。他奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，別擋民眾獲利。

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10項措施涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流，其中包括推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自助旅行）試點。有媒體提問，對於符合檢驗檢疫標準的台灣農林產品輸中，以及推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊試點等措施有無落實時間安排？



陳斌華回應，「下一步，我們將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸同胞早蒙其利、共享利好。」、「希望民進黨當局順應島內民意，回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。」

媒體也詢問，10項惠台措施被民進黨當局批評為「交流工具化、經貿武器化」的統戰脅迫性做法？陳斌華回答，凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對，。這種做法被台灣媒體譏諷為「膝跳式反應」、「條件反射」，遭到島內社會各界普遍批評和反對。他奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵，擋民眾獲利。

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