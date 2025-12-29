中共「正義使命」軍演 我國防部：已出動89架共機、18艘共艦、14艘公務船

國軍針對中共實彈軍演應處作為說明，情報次長謝日升中將。李政龍攝



中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動「正義使命—2025軍演」軍演，國防部下午召開臨時記者會說明應處作為。情次室次長謝日升中將說明，至今日下午3時，目前已經偵獲共軍出動89架主輔戰機與無人機，另有共艦18艘、海警船14艘在台海周邊活動。

謝日升還原中共今日發動軍演的時序，中共解放軍東部戰區於早上7時30分聲稱在台灣周邊海、空域實施對台的針對性軍演，並劃設5個聯合演訓區域，目的是對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等演練課目。

中共海事局隨後公告，明日（12/30）日早上8時至下午6時將在7個演訓區域實施實彈射擊，禁止船舶進入；飛航部分，中共北京國際航行通告室也發布了飛航公告，明日同一時間在台北飛航情報區共7處劃設了危險區域。限制的高度從地表到無限高。

另外，國防部也掌握，共軍明日上午9時至11時於我東部海域無預警開設演訓區，中共海警局則於12時20分發布，編組艦船在台海周邊及馬祖、烏坵附近海域展開綜合執法巡查。

至今日下午3時，國防部掌握共軍出動89架主輔戰機與無人機，其中67架踰越海峽中線；共艦共有18艘，其中9艘逼近24海浬鄰接區、5艘逾越海峽中線、4艘到西太平洋；海警船則有14艘，其中6艘逼近24海浬鄰接區、4艘逾越中線，馬祖與烏坵各偵獲2艘。

針對航母動態，謝日升也表示，山東艦、遼寧艦與福建艦等3艘航母並沒有參加，而075型兩棲攻擊艦海南號的確在東部外海，火箭軍部分則在嚴密觀察掌握，但細節涉及情蒐內容，不便對大眾說明。他強調，國防部會透過聯合情監偵嚴密的掌握，必要時將適切調控。

