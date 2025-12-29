中共「正義使命-2025」軍演全面堵台阻美日！ 2027台海必防駁火？

12/29日，解放軍東部戰區，宣布對台展開「正義使命-2025」軍演。不僅預告將在12/30，進行針對性實彈射擊演練；我國的國防部也證實，操演範圍已經直接觸及台灣領海。專家解析，這次的行動，目的也包括展現解放軍能阻止美日等國介入台海局勢。也讓2027年，中共將具備攻台能力的這項評估，持續受到國際關注。特別是日前，路透社所披露的美國戰爭部報告，再度強調這一點。

12/29日，中國大陸解放軍東部戰區，宣布對台展開「正義使命-2025」軍演。更預告將在12/30，進行針對性實彈射擊演練。(圖／央視)

福建號航艦正式成軍，艦載機也已完成電磁彈射起飛測試；同時，076型兩棲攻擊艦出海試航。中共自稱的「正義之師」，在2025年持續擴編、動作頻頻。

就在12月29日，解放軍東部戰區，猝然發動具高度針對性的「正義使命-2025」圍台軍演。表面看來像是再度對台叫陣，但從演習名稱與口號來看，卻不只是單純針對台灣。因為相關標語，與九三閱兵時直升機編隊所吊掛的「正義必勝」口號如出一轍，顯示其政治與戰略訊號，早已有跡可循。

中共九三閱兵時，直升機編隊曾掛出「正義必勝」標語。也使得解放軍研究學者分析，此回圍台軍演改稱「正義使命-2025」，目的也包含對日本等國的宣示與威嚇。(圖／央視)

社團法人安全臺灣學會理事長楊太源指出，若單就對台威嚇而言，其實不必再另取新名目，沿用「海峽雷霆-2025B」即可；但這次行動，可能同時帶有延續對日本施壓的意味，也不排除是回應美國扣押涉及運送中國石油、與委內瑞拉相關的船隻，具有多重對外訊息。

國防部記者會上，情次室次長謝日升進一步說明，這次解放軍所劃設的演訓區，不僅南部海域的範圍已納入我方24海里，東部方向同樣出現問題，部分演訓區甚至直接涵蓋我方12海里範圍。

對台軍事威嚇之餘，順勢劍指美、日。從東部戰區公告的演習區域分布來看，這樣的判斷，並非空穴來風。

解放軍近年圍台軍演演習區域範圍對比。（圖／央視微博）

國防院委任副研究員揭仲分析，日本高市早苗的相關發言，加上美國近來大筆對台軍售，在國際間逐漸形塑出美日聯手支持台灣的態勢，對中共而言，無論是在「反制外謀獨」或戰略層面，都構成相當程度的壓力。特別是此回演練項目其一的「外線立體嚇阻」，正是北京口中「聯合抗擊作戰」的演練核心，也就是外界熟知的反介入／拒止作戰。

但問題在於，中共是否已累積足夠底氣，才敢在此時大膽進行「多線操作」?

日前，中國官媒高調表揚一支火箭軍部隊。該部隊曾在2024年9月，成功向西太平洋試射洲際彈道飛彈，所使用的正是東風31系列，這款武器近年來已多次被美國五角大廈點名關注。相關內容，出自12月下旬路透社披露的一份美國戰爭部報告草案。

報告草案中指出，美方評估中共預期在2027年底之前，將具備對台作戰並取勝的能力；而在可能的武力奪台手段中，也包括對距離中國大陸約1500至2000海里的目標發動打擊，這將對衝突核心區域，甚至周邊國家，形成嚴峻挑戰。

楊太源進一步指出，這其中不只是反艦能力，還包括閱兵中展示、射程約1500至2000公里的多型飛彈，再加上東風26等系統，等同於第二島鏈範圍內，中共海軍、空軍與火箭軍的火力大致都能涵蓋，對美國而言，壓力自然不小。他也認為，美國戰爭部可能透過外媒釋放這類訊息，某種程度上，可能也是對國會施壓、爭取防衛預算的操作。

解放軍東部戰區所公布的軍演文宣影片，強調對台實際重層進逼。我國國防部也證實，相關演習區域劃設，已經觸及我國領海。（圖／東部戰區微博）

然而，癥結點仍在於：具備攻台能力，是否就等同於具備立即進犯的意圖？

揭仲指出，起因西方國家普遍認為「意圖難以預測，但能力可以衡量」。而在共軍的作戰設想中，其實早已假定美軍必然介入，因此北京追求的，是在美軍干預產生決定性影響之前，迅速在台灣方向創造出對自己絕對有利的態勢。

不久前，美中經濟與安全審查委員會也曾說明，2027年只是解放軍能力是否成熟的重要節點，而非既定的攻擊時間線。現階段，中共仍將軍事全面現代化的時間表，放在2035年。目標是在2049年之前，具備執行「中華民族偉大復興」的完整軍事能力。

淡江大學戰略所所長李大中指出，外界常將2027年解讀為共軍建軍百年，或習近平第四個任期起點，確實，習近平在內部會議中曾特別提及這個年份，但更合理的看法，是把2027年視為邁向2035、2049之間的一個「檢核點」。是否具備攻台能力，與是否下達武力犯台的政治決心，兩者之間，仍存在極大落差。

國防部公布「正義使命-2025」期間，空軍F-16型機監控中共殲16型機的相關影像。（圖／國防部）

況且，若真要發動軍事行動，只需要一個政治理由，並不需要事先預告。

李大中也提醒，即便2027年前後未發生衝突，也不代表之後就能高枕無憂。真正該問的問題是：如果2027沒事，那2027年之後呢？台灣又該如何持續做好準備。

敵情威脅從未消失，外界眼中的時間點，只能作為參考。務實、周延地強化自身準備，才是真正操之在己的關鍵。

