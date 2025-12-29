中共「正義使命-2025」軍演劍指台灣！黑熊學院揭驚天目的

政治中心／劉宇鈞報導

解放軍宣布在台海周遭演習，同時秀出短影音。（圖／翻攝自東部戰區官方微博）

中共解放軍東部戰區宣布，今（29）日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。民防組織「黑熊學院」說，雙城論壇的善意理應換來理性溝通，但卻換來一場軍演，這就是極權政府的本質，真正目的就是希望台灣直接投降。

黑熊學院在臉書以「一廂情願的和平，不是和平」為題發文表示，在雙城論壇後的隔天，中共突然宣布要對台軍演，另外一則新聞要一起看：俄羅斯正在與中共「口徑一致」。

黑熊學院提到，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於本月28日稱「反對任何形式的台灣獨立」，甚至警告日本應對其軍事化路線「仔細思考」。中國跟俄國一直以來都在互相學習與交換經驗，打壓台灣、聯手干預民主國家，加強國際接受「台灣是中國不可分割的一部分」這種敘述方式。

黑熊學院強調，若雙城論壇的本質是善意，善意理應換來理性溝通，但換來的仍然是一場軍演，這就是極權政府的本質，任何承諾他們都能片面毀約，「真正的目的就是希望我們直接投降」。汝欲和平，必先備戰，才能換得有尊嚴的​和平。​​​​​​

