中共「無人機俯瞰101」？ 專家判讀：可能長焦遠距拍攝或加工
記者／許雲凱、陳培煌、邱劭安；責任編輯／陳偉婷
中共解放軍「正義使命-2025」環台軍演已經結束，一段無人機俯瞰台北101影像引起社群熱議。社群和部分媒體宣稱「無人機俯瞰台北101」、「無人機飛越台灣上空」、「共軍飛行員稱隨時到台北」等，引發外界聯想解放軍無人機已逼近台北上空。
追究源頭可發現，這些影像最早來自中國解放軍官方微博帳號「中國軍號」影片，聲稱解放軍無人機俯瞰台北101大樓；接著中國官媒《央視新聞》、「解放軍東部戰區」都有發布相同影片。
中共官媒齊聲強調「無人機俯瞰台北101」，但國防部闢謠稱是認知作戰，強調沒有無人機進入台灣領空。
查核中心採訪軍事專家、航拍判讀專家、無人機業者指出，利用遠距離的長焦鏡頭在外海可以拍出中共釋放的影片視角，但誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。
中共影片「無人機俯瞰台北101大樓」，拍攝角度來自淡水河口
東部戰區微博公布影片0:42處，有張照片同時出現台北101與淡水河景，航照判讀專家黃同弘協助檢視發現，照片是由淡水河口往陸地方向拍攝。照片中可以依序清楚看到，興建中的淡江大橋、觀音山、重陽橋（雙塔柱形斜張橋），以及遠方的台北101大樓。
黃同弘分析，中共公布照片視角不高，是採「低空拍攝」，研判不會超過2000公尺。實際拍攝地點則取決於機器偵照能力，從河口以外到附近海面都有可能，如果設備解析度夠好，遠到海峽中線也能拍到類似畫面。
查核記者檢視淡水河口附近觀音山監視器的直播畫面，也能發現類似角度的畫面。
此外，在中共公布影片之初，有部分網友認為是來自碧山巖方向的拍攝角度。不過比對網友在此地所拍照片（1、2、3），以及監視器畫面影像，從碧山巖角度無法拍到淡水河，101大樓左側建築也與中共發佈的影片不同，可以排除來自碧山巖拍攝的可能性。
中共影片可能來自遠距離拍攝
根據國防部公布的「區域動態列表」資訊以及圖卡，強調沒有中共大型無人機進入台灣24海里。30日傍晚記者會，國防部情報次長謝日升表示，有部分共軍或海警船隻曾進入24海里內，如果在船上「借景取角度」拍攝畫面是非常容易的，共軍可能藉此營造「逼近台灣」的視覺效果，以達到認知作戰目的。
退役空軍上校、F-16戰機教官黃揚德表示，以現在的技術能力，中共無人機不必飛抵台灣，在距陸地30海里處就可拍到類似畫面。黃揚德分析，中共影片並非拍到什麼軍事設施，對台灣並無威脅性，而且很有可能是在遠方拍攝，卻宣稱「俯瞰101」， 這其實是進行威嚇性的心戰。
查核記者諮詢不具名的無人機業者，無人機業者表示，中共影像呈現近似地面視角的「平視」構圖，缺乏高空拍攝應有的高度落差與地面透視感。
無人機業者指出，此種視覺效果，更符合光學上的「長焦壓縮效應」特徵，即在極遠距離使用高倍率鏡頭拍攝時，前後景深被大幅壓縮，使背景的101大樓與前景的淡江大橋在畫面中彷彿緊鄰重疊，產生距離被拉近的錯覺，並不符合無人機近距離或低空進入市區拍攝的影像特徵。
「101影片」比例與動態異常，不排除加工變造
國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌檢視網傳影像指出，照片解析度不高，難以精確判斷拍攝方式，在淡水河口以小型空拍機，或從24海浬外距離取景，理論上都可能「拍到畫面」，但中共公布影像可能有經過加工變造。
舒孝煌指出，影像中有兩個疑問，第一，淡江大橋與台北101在畫面中的比例明顯不合理，顯示畫面可能經過裁切或拼貼處理。以實際地理條件而言，若能清楚拍到淡江大橋，正常情況下台北101應該會很小，不太可能如中共影片明顯，懷疑影像遭到變造。
第二個疑點在於畫面動態。若是飛機或無人機在飛行中拍攝，背景物體應隨飛行速度產生明顯位移；但網傳影片中背景幾乎靜止，反而出現不自然的晃動，而非真實飛行運鏡。
國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲表示，透過AI偵測工具檢測發現，網傳影片、照片，有近7成機率是偽造的。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 17
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 275
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 40
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前 ・ 12
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 56
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 90
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 4 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9