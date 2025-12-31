中共「無人機俯瞰101」？ 專家判讀：可能長焦遠距拍攝或加工

Taiwan FactCheck Center

記者／許雲凱、陳培煌、邱劭安；責任編輯／陳偉婷



中共解放軍「正義使命-2025」環台軍演已經結束，一段無人機俯瞰台北101影像引起社群熱議。社群和部分媒體宣稱「無人機俯瞰台北101」、「無人機飛越台灣上空」、「共軍飛行員稱隨時到台北」等，引發外界聯想解放軍無人機已逼近台北上空。

追究源頭可發現，這些影像最早來自中國解放軍官方微博帳號「中國軍號」影片，聲稱解放軍無人機俯瞰台北101大樓；接著中國官媒《央視新聞》、「解放軍東部戰區」都有發布相同影片。

中共官媒齊聲強調「無人機俯瞰台北101」，但國防部闢謠稱是認知作戰，強調沒有無人機進入台灣領空。

查核中心採訪軍事專家、航拍判讀專家、無人機業者指出，利用遠距離的長焦鏡頭在外海可以拍出中共釋放的影片視角，但誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。

中國官媒央視及解放軍東部戰區均於29日晚間公布黑白影像，宣稱「無人機俯瞰101」

中共影片「無人機俯瞰台北101大樓」，拍攝角度來自淡水河口



東部戰區微博公布影片0:42處，有張照片同時出現台北101與淡水河景，航照判讀專家黃同弘協助檢視發現，照片是由淡水河口往陸地方向拍攝。照片中可以依序清楚看到，興建中的淡江大橋、觀音山、重陽橋（雙塔柱形斜張橋），以及遠方的台北101大樓。

黃同弘分析，中共公布照片視角不高，是採「低空拍攝」，研判不會超過2000公尺。實際拍攝地點則取決於機器偵照能力，從河口以外到附近海面都有可能，如果設備解析度夠好，遠到海峽中線也能拍到類似畫面。

查核記者檢視淡水河口附近觀音山監視器的直播畫面，也能發現類似角度的畫面。

此外，在中共公布影片之初，有部分網友認為是來自碧山巖方向的拍攝角度。不過比對網友在此地所拍照片（1、2、3），以及監視器畫面影像，從碧山巖角度無法拍到淡水河，101大樓左側建築也與中共發佈的影片不同，可以排除來自碧山巖拍攝的可能性。

中共解放軍公布「台北101照」是淡水河口往陸地方向拍攝 / 製圖 台灣事實查核中心

中共影片可能來自遠距離拍攝

根據國防部公布的「區域動態列表」資訊以及圖卡，強調沒有中共大型無人機進入台灣24海里。30日傍晚記者會，國防部情報次長謝日升表示，有部分共軍或海警船隻曾進入24海里內，如果在船上「借景取角度」拍攝畫面是非常容易的，共軍可能藉此營造「逼近台灣」的視覺效果，以達到認知作戰目的。

退役空軍上校、F-16戰機教官黃揚德表示，以現在的技術能力，中共無人機不必飛抵台灣，在距陸地30海里處就可拍到類似畫面。黃揚德分析，中共影片並非拍到什麼軍事設施，對台灣並無威脅性，而且很有可能是在遠方拍攝，卻宣稱「俯瞰101」， 這其實是進行威嚇性的心戰。

查核記者諮詢不具名的無人機業者，無人機業者表示，中共影像呈現近似地面視角的「平視」構圖，缺乏高空拍攝應有的高度落差與地面透視感。

無人機業者指出，此種視覺效果，更符合光學上的「長焦壓縮效應」特徵，即在極遠距離使用高倍率鏡頭拍攝時，前後景深被大幅壓縮，使背景的101大樓與前景的淡江大橋在畫面中彷彿緊鄰重疊，產生距離被拉近的錯覺，並不符合無人機近距離或低空進入市區拍攝的影像特徵。

「101影片」比例與動態異常，不排除加工變造



國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌檢視網傳影像指出，照片解析度不高，難以精確判斷拍攝方式，在淡水河口以小型空拍機，或從24海浬外距離取景，理論上都可能「拍到畫面」，但中共公布影像可能有經過加工變造。

舒孝煌指出，影像中有兩個疑問，第一，淡江大橋與台北101在畫面中的比例明顯不合理，顯示畫面可能經過裁切或拼貼處理。以實際地理條件而言，若能清楚拍到淡江大橋，正常情況下台北101應該會很小，不太可能如中共影片明顯，懷疑影像遭到變造。

第二個疑點在於畫面動態。若是飛機或無人機在飛行中拍攝，背景物體應隨飛行速度產生明顯位移；但網傳影片中背景幾乎靜止，反而出現不自然的晃動，而非真實飛行運鏡。

國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲表示，透過AI偵測工具檢測發現，網傳影片、照片，有近7成機率是偽造的。